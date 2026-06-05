Новий роботизований медевак Vepr від Міністерства оборони

5 июня 2026, 10:45

Пройшов бойові випробування – перші зразки на передовій з 2024 року.

Удосконалений – платформа адаптована та модернізована під сучасні потреби фронту.

Витривалий та простий у використанні – здатний перевозити близько 350 кг вантажу з запасом ходу в 40 км.

Оснащений камерами та різними видами зв'язку.



Vepr може доставляти боєприпаси та військове майно, евакуювати людей, розміновувати територію або працювати як ударний робот-камікадзе.



Щомісяця НРК виконують до 10 000 завдань на передовій, зберігаючи життя українських воїнів.