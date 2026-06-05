Новий роботизований медевак Vepr від Міністерства оборони

Пройшов бойові випробування – перші зразки на передовій з 2024 року.
Удосконалений – платформа адаптована та модернізована під сучасні потреби фронту.
Витривалий та простий у використанні – здатний перевозити близько 350 кг вантажу з запасом ходу в 40 км.
Оснащений камерами та різними видами зв'язку.
Vepr може доставляти боєприпаси та військове майно, евакуювати людей, розміновувати територію або працювати як ударний робот-камікадзе.
Щомісяця НРК виконують до 10 000 завдань на передовій, зберігаючи життя українських воїнів.