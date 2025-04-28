Скільки доведеться заплатити податків при продажі автомобіля

Якщо фізична особа вирішила продати:
Легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед, ставка податку на доходи фізичних осіб за:
▪️перший продаж за рік – не оподатковується;
▪️ другий продаж – 5%;
▪️ третій і більше – 18%.
Автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:
▪️перший і другий продажі – 5%;
▪️ третій і більше – 18%.
Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором 5%.
Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:
▪️до 01 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов'язання;
▪️до 01 серпня сплатити визначені податкові зобов'язання.