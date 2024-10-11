В Україні судитимуть учасника міжнародного хакерського угруповання

11 октября 2024, 15:45

Особу й місцеперебування одного з найактивніших членів угрупування — 49-річного киянина — встановили українські кіберполіцейські.

До багаторівневої міжнародної спецоперації долучилися Європол, Євроюст і правоохоронці з кількох провідних країн світу. Разом із ними українські поліцейські під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 80 обшуків і припинили діяльність угруповання.Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку з доказами скоєних злочинів, банківські та сім-картки та майже 4 мільйони гривень. Також у співпраці з іноземними колегами українські поліцейські виявили криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.Зокрема, за допомогою програми-вимагача зловмисники заблокували понад 4000 інформаційних систем норвезького підприємства і зашифрували наявну там інформацію, після чого вимагали 2500 біткоїнів (еквівалент 348 млн грн) за її дешифрування. Сума завданої підприємству майнової шкоди шляхом тимчасового зупинення його діяльності внаслідок кібератаки складала 8,9 млн. Євро.У листопаді 2023 року слідчі Нацполіції оголосили українському хакеру про підозру за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 та ч. 4 ст. 189 ККУ.