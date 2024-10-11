Кіберполіцейські Хмельниччини викрили хакера

11 октября 2024, 12:45

Кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП та співробітниками Управління СБУ в області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури припинили діяльність онлайн-сервісу, який надавав доступ до сайтів країни-агресора в обхід санкційних обмежень РНБО.



Правоохоронці встановили 28-річного хакера-самоучку з міста Хмельницький, який невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф організував незаконну діяльність VPN-сервісу.

«Стартап» дозволяв в обхід санкцій РНБО отримувати доступ до понад 48 млн ІР-адрес російського сегменту інтернету. За даними слідства, щоденний обсяг мережевого трафіку перевищував 100 гігабайт.Для налаштування інтернет-трафіку із тимчасово окупованими територіями України та регіонами рф фігурант обладнав автономне серверне приміщення у своїй квартирі.Окрім цього зловмисник орендував сервери, розміщені на території Німеччини, Франції, Нідерландів та рф. Завдяки цьому спецслужби ворога мали технічну можливість доступу до інформації про усіх користувачів VPN-сервісу.Свій сервіс чоловік рекламував у власних телеграм-каналах і тематичних спільнотах, а також на всесвітньо відомому ІТ-ресурсі, де позиціонував себе у якості розробника проєктів та підшукував однодумців.За місцями перебування зловмисника та його можливих спільників поліцейські провели обшуки у Хмельницькому та Житомирі. Виявлено та вилучено серверне обладнання, компʼютерну техніку, мобільні телефони, котрі містять докази незаконної діяльності ділків.Наразі поліцейські аналізують масив інформації з вилучених ґаджетів для встановлення спільників фігуранта та джерел фінансування його «бізнесу». Відпрацьовується версія співпраці хакера з агентами рф.Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років