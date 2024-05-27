Кіберполіцейські викрили шахрая, який ошукав військовослужбовця

27 мая 2024, 16:15

Зловмисника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Черкаського райуправління поліції, працівниками відділу кримінального аналізу обласного Главку та під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

Встановлено, що 31-річний раніше судимий черкащанин, отримавши доступ до фінансового номера військовослужбовця ЗСУ, привласнив понад 45 000 гривень на підконтрольний йому рахунок.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили докази, які підтверджують його причетність до вчиненого злочину.



Чоловікові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.



Також поліцейські встановлюють й інших можливих потерпілих.