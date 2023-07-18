На Харківщині учасників злочинної групи судитимуть за телефонне шахрайство

18 июля 2023, 9:45

У телефонних розмовах фігуранти під приводом «захисту рахунку» дізнавалися дані карток громадян та привласнювали гроші з їх рахунків.

Зловмисників викрили кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими області в березні цього року. В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, 25 банківських карток, понад 100 сім-карт та гроші.Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майнаСлідчі під процесуальним керівництвом прокуратури області завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду.Кіберполіція рекомендує не повідомляти стороннім дані банківських карток (CVV-код, термін дії картки та коди з SMS від банку або оператора зв’язку). Справжній працівник банку ніколи не запитує таку інформацію.