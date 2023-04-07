Mastercard прискорює впровадження екологічних платіжних карток

7 апреля 2023, 12:15

Mastercard оголосила про плани відмовитися від використання первинного ПВХ-пластику для виробництва платіжних карток мережі до 2028 року.

Цей крок підтверджує відданість компанії своїм зобов’язанням у сфері сталого розвитку та розширює доступність більш екологічних карткових продуктів для споживачів, які бажають зменшити свій вплив на навколишнє середовище.

Із 1 січня 2028 року всі нові пластикові платіжні картки мають бути виготовлені з більш екологічно чистих матеріалів, включно з переробленим або біопластиком, як-от rPVC, rPET або PLA , а також мають пройти процес сертифікації. Компанія також підтримуватиме своїх глобальних партнерів-емітентів на шляху відмови від первинного ПВХ-пластику.

Компанія Mastercard запустила Програму екологічних карток [англ. – Sustainable Card Program] у 2018 році. Відтоді до неї долучилися понад 330 емітентів з 80 країн, що сьогодні співпрацюють із найбільшими виробниками карток, щоб перевести понад 168 мільйонів карток у своїх мережах на перероблені та біоматеріали. Сьогоднішній анонс ще більше прискорить цей процес, доповнюючи роботу компанії над впровадженням інноваційних цифрових (Digital First) карток, які повністю усувають потребу у фізичних аналогах.

Згідно з новими правилами, усі нові картки будуть проходити сертифікацію Mastercard для оцінки їхнього складу та відповідності екологічним вимогам, після чого сертифікація підтверджуватиметься незалежним аудитором. Після проходження перевірки на картці може бути нанесена позначка "Card Eco Certification".

"У Mastercard ми формуємо колективне прагнення нашої галузі до більш стійкого та екологічно свідомого майбутнього", – зазначає Аджай Бхалла, президент підрозділу Cyber & Intelligence в Mastercard. " У той час, коли наші партнери відповідають на зростаючий запит споживачів робити більш екологічний вибір, ми беремо на себе зобов'язання зменшувати наш вплив на навколишнє середовище – на благо людей, планети та інклюзивного зростання".

Компанія Mastercard розпочала свої зусилля у сфері сталого розвитку понад десять років тому, зосередившись на доступності фінансових послуг, відповідальному поводженні з даними та охороні навколишнього середовища. Разом із партнерами Mastercard запускає екологічні інновації та ініціативи, серед яких, зокрема, Priceless Planet Coalition, вуглецевий калькулятор та екологічні картки.

"Mastercard дотримується курсу на боротьбу зі зміною клімату та зменшення кількості відходів, рухаючись до скорочення викидів до нульового рівня та використовуючи нашу мережу й можливості для прискорення переходу до низьковуглецевої регенеративної економіки", – говорить Еллен Джаковскі, директорка зі сталого розвитку Mastercard.