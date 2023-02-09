Третина українців готова перейти на розрахунки виключно цифровими картками

9 февраля 2023, 13:45

Cashless залишається сталою звичкою українців попри всі виклики повномасштабної війни, а популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла.

Так, вже кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків протягом останнього року, що на 11 вп вище, ніж роком раніше. Третина ж українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки. Такі результати дослідження MasterIndex, в рамках якого компанія Mastercard з'ясувала, якими є платіжні вподобання українців – користувачів банківських послуг.

Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях: комунальні послуги – де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше, ліки (61%), квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%), одяг та взуття (46%), а також проїзд у міському громадському транспорті (26%).

При розрахунках у фізичних торгових точках 59% українців обирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня. При цьому особливо зростає інтерес до українських брендів. Так, 58% опитаних зазначають, що протягом року частіше купували товари українського виробництва.

Серед платіжних сервісів, які набули актуальності під час війни, особливої уваги заслуговує послуга "Готівка на касі", що дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах магазинів, АЗС, аптек та інших торговельних точок при оплаті покупок карткою. Цим сервісом минулого року скористалися 37% опитаних українців.

У 2022 році українці купували онлайн з такою ж частотою, як і в довоєнний рік: 88% мали досвід онлайн-замовлень, при цьому 64% опитаних робили покупки онлайн від одного до кількох разів на місяць. Дослідження показало, що в онлайн-оплатах українців помітно зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та ін.): 37% опитаних, що на 17 вп більше ніж роком раніше, вказали такий варіант оплати як один із найчастіших. Водночас знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару: якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%.

Благодійність стала важливою частиною життя українців. Так, згідно з дослідженням MasterIndex, дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року.

Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році – 90% отримували її на банківську картку.



Українці продемонстрували у 2022 році все більше зацікавлення криптовалютою. 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% – планують здійснити крипто-операції упродовж цього року.

Протягом багатьох років компанія Mastercard спільно з Національним банком України та іншими урядовими установами, банками та торговельними партнерами активно розвивали платіжну та цифрову екосистему країни, що дозволило забезпечити безперебійну роботу безготівкових оплат та цифрових сервісів із перших днів повномасштабного вторгнення. Певні фінансові послуги та цифрові сервіси довоєнних часів набули особливої актуальності сьогодні. Так, програма Mastercard ‘Digital First’ дозволяє оформити цифрову картку в банківському мобільному застосунку й одразу використовувати її для оплат. Інший сервіс Mastercard – "Готівка на касі" – забезпечив українцям доступ до коштів на карткових рахунках на касах десятків торговельних мереж. А технологічна платформа Mastercard Send дозволяє швидко та зручно отримувати та надсилати грошові перекази, збирати донати, отримувати виплати на картки від міжнародних організацій. Минулого року разом із партнерами компанія Mastercard також представила першу в Україні криптовалютну картку, а спільно з "Укрзалізницею" запустила мобільний застосунок для продажу квитків.