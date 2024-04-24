Майже чверть українців упродовж року відкрили цифрову банківську картку

24 апреля 2024, 14:15

Українці все активніше йдуть шляхом цифровізації, зокрема і в питанні розрахунків, про що свідчить зростання популярності цифрових фінансових інструментів.

Так, 62% українців упродовж минулого року вже оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 вп більше, ніж роком раніше. Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.

Стабільним залишається тренд на диджитал-картки: третина українців з тих, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років. При цьому майже кожен четвертий (22%) мав досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку упродовж минулого року.

Такими є результати щорічного дослідження MasterIndex, у рамках якого компанія Mastercard проаналізувала платіжні вподобання українців, користувачів банківських послуг.

За результатами дослідження, 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень. Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше – послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення, які 82% респондентів оплачують переважно карткою, комунальні платежі (77%), ліки (63%), товари особистої гігієни та догляду (61%) і продукти харчування (60%).

Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляє 68% респондентів, що на 9 вп більше, ніж роком раніше. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий – щонайменше раз на тиждень.

«Результати дослідження вкотре підтверджують стійку динаміку зміни платіжних уподобань українців у напрямі цифрових оплат. Протягом багатьох років ми у Mastercard спільно з нашими надійними партнерами працюємо над тим, аби українці мали можливість легко та швидко відкрити платіжну картку, навіть без необхідності йти до відділення банку, і одразу ж могли використовувати її для оплат. Ми продовжимо системно розвивати цифрову економіку, впроваджуючи інноваційні платіжні сервіси та вдосконалюючи наші сервіси, аби забезпечити максимально зручний та безпечний досвід оплат для наших користувачів», – зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. Так, 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.Продовжує зростати і категорія грошових переказів: 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.

69% українців донатили на благодійні ініціативи упродовж минулого року, причому більшість з них (93%) – у безготівковій формі. Третина опитаних з тих, хто підтримує благодійні ініціативи, стверджує, що стала донатити частіше у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення. Щодо регулярності донатів – 16% українців, які донатили протягом минулого року, робили це щонайменше раз на тиждень, ще 23% – декілька разів на місяць.