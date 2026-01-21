Сделать ITnews стартовой
Главные события дня
Среда, 21 января
Главная
→
Новости
21 января 2026, 14:15
Енергетика під обстрілами щодня: ДТЕК показав статистику атак
Цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергосистеми.
В окремі дні йдуть масовані удари ракетами та дронами. Мета ворога - залишити українців без світла й тепла.
