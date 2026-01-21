ГлавнаяНовости
21 января 2026, 14:15

Енергетика під обстрілами щодня: ДТЕК показав статистику атак

Цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергосистеми.

В окремі дні йдуть масовані удари ракетами та дронами. Мета ворога - залишити українців без світла й тепла.
