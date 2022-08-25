Майстер-вимикач світла

25 августа 2022, 13:28

Як часто, знаходячись поза домівкою, ми замислюємося: "А чи вимкнув я праску? А кавоварку?" І як би було чудово при виході із дому одним натисканням кнопки вимкнути все зайве (а, наприклад, холодильник - залишити увімкненим).

Такі пристрої вже існують і називаються вони - майстер-вимикач або центральний вимикач.

Сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що вимкнення світла однією кнопкою дозволяє не лише економити електроенергію, але і підвищує безпеку оселі: найбільш розповсюдженою причиною пожеж є не вимкнена побутова електрична техніка. Встановлення вимикача для вимикання світла однією кнопкою повністю вирішує проблему "забудькуватості" вимкнення електричних пристроїв.

Області застосування

Центральний вимикач в приватних будинках та квартирах дозволяє при виході із будинку одним рухом вимкнути всі необхідні освітлювальні та електричні прилади.

В офісах та магазинах вимкнення електричних пристроїв однією кнопкою дозволяє збільшити економію елетроенергії. На промислових об'єктах - економить час працівників, що відповідають за закриття виробничих дільниць.

Схема реалізації

Реалізувати централізоване вимкнення світла можна різними способами: за допомогою контактора, імпульсних реле або логічних контролерів. Але краще використати спеціалізовані пристрої - наприклад, центральний вимикач ION, який дозволяє значно розширити функціонал звичайних вимикачів. Наприклад, вимикати зайве світло у вибраних кімнатах, лежачи в ліжку спальні, або мати змогу встановлювати часові затримки на вимикання витяжки в санвузлі.