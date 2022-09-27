Еволюція пристроїв для зручного керування освітленням

27 сентября 2022, 10:10

Для зручного керування освітленням в приміщеннях були придумані перехресні та прохідні вимикачі, які дозволяють вмикати та вимикати світло із декількох місць (наприклад у довгому коридорі).

Але ці вимикачі мають ряд недоліків: наприклад, по положенню клавіши вимикача неможливо дізнатися стан приладу - увімкнений він чи вимкнений. Також до вимикачів необхідно прокладати декілька провідів (три або чотири), переріз яких відповідає фактичному максимальному навантаженню.

Тому на зміну цим вимикачам прийшли імпульсні реле, які значно спрощують схеми комутації. Для підключення вимикачів до імпульсного реле стало можливим використовувати провід із меншим перерізом - тому при монтажі виходить значне заощадження на матеріалах.

Для ще більш зручного керування освітленням наступним етапом розвитку імпульсних реле стало впровадження централізованого керування. Для реалізації цієї можливості існують спеціальні імпульсні реле із функцією централізованого керування або додаткові модулі. Але якщо існує необхідність централізовано керувати не лише однією точкою освітлення, але й об’єднувати їх в групи (наприклад, централізоване керування на кожному поверсі плюс загальне - при виході із будинку) – тоді без додаткових модулів не обійтися.

Але така схема не дуже зручна - вона значно ускладнює монтаж. Тому на зміну імпульсним реле приходить Центральний вимикач ION CS-8, який привносить ще більше зручності та економії в керування електроприладами: він має настроювані таймери затримки вимкнення та обмеження увімкнутого стану, розрізняє короткочасне натискання вимикача та подовжене – що дозволяє одним вимикачем керувати різними навантаженнями та ще багато інших цікавих можливостей.

Центральний вимикач ION CS-8 містить вбудовані сценарії, що надають можливість створювати різноманітні персональні налаштування під різні потреби. А спеціальні реле, які використовуються в пристрої, мають особливу стійкість до "зварювання" контактів та розраховані на пусковий струм до 80А. Завдяки цьому пристрій може керувати як звичайним навантаженням, так і електродвигунами та LED-освітленням.

Для підключення пристрою використовуються звичайні вимикачі, на які подається безпечна напруга 24В (від вбудованого блока живлення), що дозволяє їх встановлювати в тих місцях, де зазвичай при 220В – заборонено (згідно “Правил улаштування електроустановок”). Наприклад, біля умивальника, на горищі чи в гаражі.

А вісім незалежних виходів в одному корпусі дозволяють замінити вісім імпульсних реле із функцією централізованого керування, що значно спрощує комутацію та ще більше дозволяє зекономити кошти при монтажі.