Vodafone запровадив нові послуги для керування ІоТ-картками

29 января 2024, 12:45

Vodafone Україна впровадив додаткові послуги для IoT клієнтів. Так, у вебверсії сервісу самообслуговування My Vodafone з’явились нові можливості для легкого керування IoT-картками.

Відтепер абонентам не потрібно звертатись до експертів компанії, щоб керувати підключеними послугами, усе можна підключити самостійно.



My Vodafone IoT – це платформа сервісу самообслуговування, що дозволяє управляти ІоТ-картками в будь-який момент та в будь-якому місці. За допомогою платформи можна самостійно підключати нові ІоТ номери, керувати послугами для Інтернету, моніторити витрати по кожній SIM-картці, та навіть контролювати її місцеположення. Також платформа дозволяє переглядати звіти, змінювати тарифи та отримувати деталізацію балансу.



Новий функціонал дозволяє розширити можливості використання та самостійного керування ІоТ-картками, а саме:

Послуга «Моніторинг геозони» надає можливість встановлювати безпечні зони для SIM-карток, отримувати сповіщення про їх переміщення, і таким чином віддалено контролювати місцезнаходження пристроїв. Це покращує оперативність реакції на проблеми та підвищує рівень безпеки активів бізнесу.



Щомісячна вартість послуги становить 50 грн (з ПДВ та ПФ). Оплата знімається за кожен підключений до послуги номер.



Послуга «Бандли Інтернету для ІоТ» допоможе отримати додатковий пакет ГБ, якщо закінчилися пакетні МБ. Це є своєрідною страховкою для дотримання бюджету витрат на ІоТ SIM-картки та надає можливість не платити за понад пакет послуг, коли закінчився пакетний інтернет .