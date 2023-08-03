Нова пошта шукає стартапи та компанії для клієнтського самообслуговування

3 августа 2023, 12:45

Мета — зробити цей сервіс більш інтерактивним та сучасним. Адже кожну 3 посилку наразі клієнти відправляють самостійно.

Саме тому Нова пошта хоче додати “майбутнього” до послуги самообслуговування й зробити самостійну відправку посилок ще легшою та технологічною.Для цього Нова пошта разом із Radar Tech запрошують команди 18-20 серпня на перший хакатон інноваційних рішень.Команди працюватимуть зі штучним інтелектом, а саме:- розроблятимуть нейронну мережу, яка здатна навчатися та відповідати на питання клієнтів щодо послуг і процесів компанії;- навчатимуть штучний інтелект базовим операціям: відстеженню посилки, розрахунку вартості послуги та інформуванню про терміни доставки;- автоматизовуватимуть клієнтський шлях — через створення накладної за допомогою voice-to-text і text-to-voice.Призовий фонд хакатону — 180 000 грн. Команди також отримають можливість довгострокової співпраці з Новою поштою та менторську підтримку від експертів компанії.Участь у хакатоні безкоштовна. Зареєструвати команду або стартап можна включно до 17 серпня на сайті https://www.novaposhtahack.com/