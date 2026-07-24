Нова пошта розширює мережу відділень самообслуговування

24 июля 2026, 13:45

Нова пошта продовжує розвивати мережу технологічних відділень, де клієнти можуть отримувати посилки самостійно: без черг і без звернення до оператора.

Наразі в Україні працюють чотири відділення самообслуговування: у Києві, Ірпені та Вінниці.



Новий формат дозволяє отримати відправлення за кілька простих кроків: достатньо відсканувати штрихкод у мобільному застосунку Нової пошти, за потреби оплатити доставку та самостійно забрати посилку. Це скорочує час перебування клієнта у відділенні на 30% та робить процес отримання ще зручнішим.

Уже сьогодні на технологічних локаціях Нової пошти кожну третю посилку клієнти забирають без участі оператора, а в Ірпені цей показник сягає 44% від загального обсягу отримань.Перш ніж відкрити нове відділення самообслуговування, Нова пошта ретельно оцінює локацію за кількома суворими критеріями:доцільність впровадження — оборот на відділенні має становити не менше 16 000 посилок на місяць;технологічні вимоги — простір має бути повністю відкритим, без жодних глухих зон чи перегородок, і на 100% проглядатися камерами відеонагляду для безпеки та підтримки клієнтів;цільова аудиторія — високий рівень діджиталізації та активне користування мобільним застосунком компанії. Адже найактивніше таким форматом користується молодь, яка звикла до цифрових сервісів та віддає перевагу автономності.«Загальний обсяг інвестицій Нової пошти у розвиток мережі самообслуговування становить 30,5 млн грн. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити ще одинадцять таких відділень у різних містах України. Адже цей формат є частиною стратегії Нової пошти з розвитку цифрових сервісів та автоматизації клієнтського досвіду», — зазначає Вікторія Ткачова, директорка департаменту національної мережі Нової пошти.Нова пошта розвиває й інші формати самообслуговування, адже безконтактна доставка швидко стає глобальним трендом. Так, крім найбільшої в Європі мережі поштоматів (38+ тисяч одиниць), сьогодні у 285 відділеннях уже працюють 334 термінали самообслуговування, які дозволили зменшити навантаження на операторів і підвищити якість клієнтського сервісу.