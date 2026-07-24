Си Цзиньпин приедет в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР прибудет в Вашингтон на переговоры 24 сентября.
По словам Трампа, во время встречи они вновь обсудят вопросы искусственного интеллекта.
Визит состоится после встречи двух лидеров во время поездки Трампа в Китай в начале года. Тогда американский президент пригласил китайского лидера посетить Белый дом. 19 июня Трамп анонсировал еще одну поездку в Пекин, которую может совершить до конца года.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможные сферы сотрудничества, чтобы подготовить "очень позитивный визит".
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