24 июля 2026, 14:15

Си Цзиньпин приедет в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР прибудет в Вашингтон на переговоры 24 сентября.



По словам Трампа, во время встречи они вновь обсудят вопросы искусственного интеллекта.



Визит состоится после встречи двух лидеров во время поездки Трампа в Китай в начале года. Тогда американский президент пригласил китайского лидера посетить Белый дом. 19 июня Трамп анонсировал еще одну поездку в Пекин, которую может совершить до конца года.



Накануне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможные сферы сотрудничества, чтобы подготовить "очень позитивный визит".

