Трамп розраховує обговорити з Сі Цзіньпіном енергетику та Іран

12 мая 2026, 9:45

Президент США Дональд Трамп під час візиту до КНР має намір обговорити з лідером країни Сі Цзіньпіном питання енергетики та Ірану, а також тему Тайваню.

"Багато хороших речей можуть статися. (...) Я думаю, що обговорення торкнеться питань енергетики й прекрасної країни Іран", – заявив Трамп журналістам у понеділок.Він також сказав, що під час переговорів з китайським лідером, найімовірніше, торкнеться теми Тайваню. Трамп наголосив, що не вірить у конфлікт між островом і материковим Китаєм. Також американський лідер зазначив, що, ймовірно, обговорить із Сі Цзіньпіном постачання Вашингтоном зброї Тайваню, наголосивши, що китайський лідер хотів би, щоб такі поставки припинилися.