Іран представив лазерну керовану міну MIAAD

29 сентября 2025, 13:15

Іран на виставці PARTNER 2025 у Белграді продемонстрував 120-мм керовану міну MIAAD — боєприпас зі напівактивним лазерним наведенням, призначений для використання зі стандартними гладкоствольними мінометами без необхідності спеціальних пускових установок чи модернізації зброї.

За опублікованими характеристиками, MIAAD важить близько 31 кг, має бойову частину ~10,7 кг та заявлену дальність застосування 4,5–8 км; наведення здійснюється по відбитому або цілевказанню лазером, а ймовірність влучання оцінюється приблизно на рівні 70%.Одночасно на тій самій виставці Сербія показала комплект переведення стандартних 120-мм мін у керовані боєприпаси (GPS/INS-наведення), що підкреслює загальносвітову тенденцію: технології точного наведення «спускаються» на найнижчі ешелони артилерії й мінометних підрозділів, роблячи їх ефективними у локальних і міських боях. Це означає, що схожі рішення швидко стануть як об’єктом імпорту, так і предметом локальної індустріалізації.Практичне значення MIAAD — подвійне.З одного боку, це підвищує вражаючу силу мінометних розрахунків, дозволяючи економити снаряди й скорочувати час на підготовку вогню при прицільних ударах по критичних точках.З іншого — лазерне наведення створює нові вимоги: наявність лазерного цілевказувача або допоміжних БПЛА/коректувальників, уразливість до поганої погоди або екранування димом, і високу чутливість до контрзаходів (заглушення лазера, активна оптика, димове прикриття).Порівняння з уже відомими проєктами точних мін (наприклад, ізраїльським «Iron Sting») показує: тренд на «розумні» мінометні боєприпаси триває — технологічно ці системи бувають лазерними, GPS/INS-керованими або комбінованими; кожен із підходів має свої переваги й вразливості, які й вирішують тактичну придатність у конкретних сценаріях.