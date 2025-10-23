Франція готова допомогти в розвитку словенської ядерної енергетики, — Макрон

23 октября 2025, 11:45

Президент Франції в рамках візиту до Любляни заявив, що дві країни бажають досягти рівня стратегічного партнерства в царині ядерної енергетики, яке відкриває можливості, зокрема, у виробництві турбін та безпечній утилізації ядерних відходів.



Наразі план розширення єдиної в балканській республіці АЕС "Кршко" поставлено на паузу: референдум з цього питання було скасовано через непрозору процедуру узгодження.