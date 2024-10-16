Google закупить ядерну енергетику для ШІ

16 октября 2024, 8:45

Компанія Google підписала першу у світі корпоративну угоду про закупівлю ядерної енергії для підтримки технологій ШІ, — пресслужба Google.

Зазначається, що початковий етап роботи спрямований на швидке та безпечне введення в експлуатацію першого малого модульного реактора Kairos Power до 2030 року. Після цього до 2035 року планується розгортання додаткових реакторів.Загалом, ця угода має забезпечити до 500 МВт нової цілодобової безвуглецевої електроенергії в електромережах США та допомогти більшій кількості громад скористатися перевагами чистої та доступної ядерної енергетики.