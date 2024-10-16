Google закупить ядерну енергетику для ШІ

Компанія Google підписала першу у світі корпоративну угоду про закупівлю ядерної енергії для підтримки технологій ШІ, — пресслужба Google.
Зазначається, що початковий етап роботи спрямований на швидке та безпечне введення в експлуатацію першого малого модульного реактора Kairos Power до 2030 року. Після цього до 2035 року планується розгортання додаткових реакторів.
Загалом, ця угода має забезпечити до 500 МВт нової цілодобової безвуглецевої електроенергії в електромережах США та допомогти більшій кількості громад скористатися перевагами чистої та доступної ядерної енергетики.