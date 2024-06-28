Також підписано угоди про гарантії безпеки з Литвою та Естонією.
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- Интернет | Сегодня, 8:45
У "Дії" розширять сервіс подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків, — Мінцифри 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:25
Як вибирати ручки для міжкімнатних дверей? 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:15
Україна та ЄС підписали безпекову угоду 0.00
- Технологии | Вчера, 18:05
Держспецзв'язку презентувала нові рішення для захисту держустанов від DDoS-атак 0.00
- Безопасность | Вчера, 17:45
BMW представила новый M5 0.00
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Зеленський підписав закон про англійську мову 0.00