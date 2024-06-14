Україна та Японія підписали угоду про гарантії безпеки

Згідно з нею, упродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.
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