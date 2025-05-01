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1 мая 2025, 10:15

30% усього коду Microsoft написано нейромережами — Цукерберг

Найкраще вони пишуть Python — там ШІ майже замінив людей, найгірше — C++. Крім цього, Цукерберг визнав, що за 5 років нейромережами буде написано вже 95% усього коду компанії.

Штучний інтелект вражає.


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