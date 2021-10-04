Курс Python для начинающих

4 октября 2021, 14:08

С чего начать? С основ. Python был создан в 90-х годах. Никто не предполагал, что он станет одним из самых популярных языков в мире. Своей популярностью он обязан простоте использования (как для языка программирования), а также широкому применению. Аналитика данных, искусственный интеллект, глубокое обучение, корпоративные приложения и веб-разработка — он находит применение везде.

Python также имеет отличную интеграцию с C/C++ и может переносить задачи, требующие больших затрат процессора. Он имеет хороший набор инструментов для статистики, вычислительной науки и математики (библиотеки NumPy, Pandas, SciPy или Scikit-Learn). Он доминирует в секторах машинного и глубокого обучения. В настоящее время это второй по популярности язык в мире. Если вы хотите работать с этим языком, то пройти курсы обучения Python можно, перейдя по ссылке: https://kiev.itstep.org/ru/python.

Вы найдете несколько отличных курсов, которые помогут вам начать. Они безусловно облегчат ваше изучение Python. Однако не рассчитывайте, что одного курса будет достаточно. Если вы действительно хотите изучить программирование, вам понадобятся книги, а также другие курсы. И, конечно же, практика, практика, практика. Опыт имеет значение, поэтому мы рекомендуем вам прямо сейчас создать какой-нибудь проект. Важно, чтобы вы смогли понять, что и как — так вы сможете впоследствии получить свою первую работу в качестве младшего разработчика.

Курс для начинающих не требует опыта кодирования, что делает его хорошим выбором для любителя. Он научит основным понятиям и основам языка. Вам понадобится ноутбук или настольный компьютер. Вы начнете с установки Python и PyCharm, интегрированной среды разработки для создания приложений. Обе программы можно скачать бесплатно.

Автор проведет вас через темы вводного курса, основы обучения, такие как переменные, типы данных, условные инструкции и манипулирование строками и текстом. Вы также изучите несколько более сложных и продвинутых тем кода, таких как циклы и функции.

Автор объясняет, что его онлайн-курс в значительной степени основан на практике — ожидайте множество проектов и руководств, которые помогут вам заложить фундамент навыков.

Курс предлагается на платформе Coursera Мичиганским университетом. В нем изложены основы языка, написание вашего первого приложения, использование переменных и основных инструментов.

Этот курс также является частью набора из пяти курсов "Python для всех специалистов". Вы можете записаться на один курс для начала обучения, пройти сертификацию или прослушать курс и просмотреть материалы бесплатно.