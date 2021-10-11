D-Link представляет новый учебный курс по программированию на основе Linux

11 октября 2021, 11:15

Компания D-Link объявляет о расширении перечня образовательных программ на портале дистанционного обучения D-Link и представляет новый учебный курс «Введение во встраиваемые системы.

Часть 2: Программирование встраиваемых систем на основе Linux».Новый курс предназначен для студентов и аспирантов IT-направлений, специалистов, занимающихся разработкой и тестированием программного обеспечения, а также всех, кто интересуется проектированием программной составляющей встраиваемых систем на основе ядра Linux и свободного программного обеспечения.После прохождения курса слушатели смогут выполнять сборку программного обеспечения встраиваемой системы и его основных компонентов: тулчейна для кросс-компиляции, ядра Linux, загрузчика U-Boot, программы BusyBox и других прикладных программ и программных библиотек. Научатся использовать систему сборки корневой файловой системы Buildroot для получения образа программного обеспечения, готового к загрузке во встраиваемую систему.Практическая часть заключается в разработке ПО для реального аппаратного устройства и предполагает использование учебного стенда для изучения основ программирования DTK-1, разработанного российским подразделением компании D-Link.Полученные знания и навыки позволят выпускникам курса заниматься разработкой встраиваемых систем, таких как телекоммуникационное оборудование, устройства интернета вещей, системы умного дома, системы управления, контроля и мониторинга и др.Курс уже доступен для изучения на портале дистанционного обучения и сертификации D-Link. При условии успешного выполнения лабораторных заданий и сдачи всех промежуточных тестов слушатель получит сертификат D-Link.Для успешного освоения материала нового курса необходимо обладать базовыми знаниями в области аппаратного и программного обеспечения встраиваемых систем и знать основы программирования на языке C. В этом может помочь первая часть курса «Введение во встраиваемые системы. Часть 1: Использование Linux и микропроцессорные системы», в которой рассматриваются основы использования операционной системы Linux, элементы администрирования систем на базе Linux, устройство и применение микропроцессоров / микроконтроллеров, работа с датчиками и другими внешними аппаратными устройствами (GPIO, кнопками, сервоприводами и потенциометрами).