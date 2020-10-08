D-Link представляет новые HDMI KVM-переключатели DKVM-210H и DKVM-410H

8 октября 2020, 16:15

Компания D-Link представляет новые KVM-переключатели DKVM-210H и DKVM-410H с интерфейсами HDMI 2.0 и встроенным USB-концентратором для подключения до двух внешних накопителей.

Новинки поддерживают мониторы с разрешающей способностью до 4K и предназначены для применения в ситуационных центрах, серверных и ЦОД, офисах и учебных аудиториях.

Технические характеристики DKVM-210H:2 HDMI-порта и 2 USB-порта (Type-B) для подключения двух компьютеров/ серверов;HDMI-порт для монитора с разрешением до 4096 x 2160 пикселей;2 USB-порта (Type-A) для подключения клавиатуры и мыши, а также 2 USB-порта (Type-A) для подключения периферийных устройств;порт mini-USB (Type-B) для подключения внешней панели управления.Технические характеристики DKVM-410H:4 HDMI-порта и 4 USB-порта (Type-B) для подключения четырех компьютеров/ серверов;HDMI-порт для монитора с разрешением до 4096 x 2160 пикселей;2 USB-порта (Type-A) для подключения клавиатуры и мыши, а также 2 USB-порта (Type-A) для подключения периферийных устройств;порт mini-USB (Type-B) для подключения внешней панели управления.Переключение между компьютерами, подключенными к DKVM-210H или DKVM-410H, выполняется с клавиатуры, внешней панели управления или расположенными на лицевой части устройств кнопками. Питание KVM-переключателей осуществляется от ПК через USB-порт. При подключении внешних носителей с повышенным энергопотреблением, например, внешних жестких дисков, может потребоваться дополнительное питание от адаптера DC (5V). Адаптер питания не входит в комплект поставки.KVM-переключатели DKVM-210H и DKVM-410H поставляются со внешней панелью управления и двумя комплектами полутораметровых кабелей для подключения двух ПК (каждый комплект содержит один кабель HDMI и один кабель USB).Новые KVM-переключатели не требуют предварительной настройки или установки драйверов. Подключение компьютеров можно выполнять в «горячем» режиме без отключения электропитания. DKVM-210H и DKVM-410H поддерживают функцию автоматического сканирования состояния ПК.Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $66 и $120 соответственно.