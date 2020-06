Компания D-Link представляет новую линейку USB-концентраторов

1 июня 2020, 10:15

Компания D-Link представляет новую линейку портативных USB-концентраторов. Устройства предназначены для увеличения количества портов в ПК и ноутбуках, оснащенных разъемом USB-C, USB 3.0 или USB 2.0.



Конструктивно новинки выполнены в компактном корпусе из алюминиевого сплава с матовым покрытием цвета «серый космос». Современный дизайн и высококачественное исполнение позволяют устройствам органично дополнить любое рабочее пространство.

В линейку вошли две мультипортовые модели USB-концентраторов 5-в-1 DUB-2325 и DUB-1325, оснащенные:интерфейсом подключения USB-C (DUB-2325) и USB 3.0 (DUB-1325);1 портом USB-C для подключения новых мобильных устройств и передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с;2 портами USB 3.0 для подключения традиционных USB-устройств;2 слотами для чтения карт памяти SD и microSD.Высокоскоростные концентраторы USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с представлены тремя моделями:DUB-1370 с 7 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой быстрой зарядки);DUB-1340 с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой быстрой зарядки);DUB-1341 с 4 портами USB 3.0.В линейку также вошли модели c поддержкой стандарта USB 2.0:DUB-H7 c 7 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой быстрой зарядки);DUB-H4 c 4 портами USB 2.0 (1 порт с поддержкой быстрой зарядки).Новые USB-концентраторы уже доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена:DUB-2325 − $28, DUB-1325 − $27,DUB-1370 − $37, DUB-1340 − $30, DUB-1341/C − $18,DUB-H7 − $29, DUB-H4/E − $22.