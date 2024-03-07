Решения XGS-PON от D-Link для операторов связи на выставке MWC 2024

7 марта 2024, 12:45

На международной выставке мобильной индустрии MWC 2024 компания D-Link представила новую линейку оборудования с поддержкой технологии XGS-PON для организации доступа в интернет по оптоволокну со скоростью до 10 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей, построенных с использованием актуальной технологии GPON.

В новую линейку D-Link вошли OLT-коммутатор, базовый абонентский терминал (SFU) и универсальный абонентский терминал (HGU) c поддержкой Wi-Fi 6 и встроенным VoIP-шлюзом.XGSPON OLT-коммутатор8 портов G/XGS/Combo-PON4 порта 25G SFP28Модульная система питания и охлаждения с резервированием по схеме 1+1Универсальный абонентский терминал (HGU)1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.11 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45)2 порта FXS (RJ-11)Wi-Fi 6 со скоростью AX60001 порт USB 3.0Базовый абонентский терминал (SFU)1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.11 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45)Совместим с маршрутизаторами стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7