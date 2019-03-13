Новинки D-LINK на MWC 2019

13 марта 2019, 10:15

Компания D-Link в очередной раз подтвердила статус глобального технологического лидера, представив на международной выставке мобильной индустрии MWC 2019 в Барселоне свои новейшие разработки и решения для «умного города», IoT и мобильных сетей 5G.



На MWC 2019 компания D-Link представила перспективную концепцию «умного города» D-Link 5G Smart City с использованием технологий искусственного интеллекта Microsoft, IoT, 5G, видеоаналитики и Big Data.



В рамках данной концепции предлагается внедрение интеллектуальных транспортных систем на базе IoT-датчиков D-Link с энергосберегающей технологией LPWAN и сервисов Azure IoT Edge. Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать камеры с функцией распознавания автомобильных номеров (ANPR). Мониторинг свободных мест с возможностью предварительного резервирования обеспечит интеллектуальная система паркинга.



В городских системах безопасности планируется повсеместное применение видеоаналитики с распознаванием лиц и объектов. Технология профессиональной мобильной радиосвязи Push-to-Talk (PTT) позволит повысить эффективность взаимодействия служб экстренного реагирования и оперативность обработки поступающих вызовов.



Для оценки и прогнозирования уровня загрязнения воздуха предусмотрена система экомониторинга на основе IoT-датчиков, технологий машинного обучения и Big Data.



Использование систем интеллектуальной видеоаналитики и подсчета посетителей в ритейле поможет определять динамику спроса и активность покупателей и создавать интеллектуальные карты Heat Maps, показывающие наиболее часто посещаемые места торговых центров.



Заслуженный интерес у специалистов отрасли вызвало новое поколение устройств с интегрированной поддержкой управления из облака – гигабитные коммутаторы DBS-2000 и точки доступа AC1900 DBA-2520P и AC2600 DBA-2820P на основе стандарта 802.11ac Wave 2 с технологией MU-MIMO и нового протокола безопасности WPA3 для защиты Wi-Fi. Новое оборудование расширяет облачную экосистему Nuclias, позволяющую принципиально сократить стоимость централизованного построения и управления сетевой инфраструктурой предприятия независимо от масштаба и географического положения его подразделений. Все устройства поддерживают централизованное управление через защищенное облако, мониторинг в режиме реального времени, автоматическое конфигурирование zero-touch и удаленное обновление ПО по технологии FOTA (Firmware Over-The-Air).

Для владельцев традиционных коммутаторов и точек доступа D-Link анонсировано новое программное обеспечение Nuclias Connect, с помощью которого можно перейти на облачное управление без необходимости модернизации существующей инфраструктуры, защитив тем самым вложенные в нее инвестиции.



В рамках насыщенной программы презентаций D-Link на MWC 2019 были представлены новые беспроводные маршрутизаторы с поддержкой стандартов мобильной связи 5G и 4.5G, а также первый гибридный маршрутизатор VDSL2/LTE с поддержкой технологии MP-TCP.



Маршрутизатор DWR-2010 поддерживает самую современную спецификацию сетей пятого поколения 5G NR (3GPP Release 15) и частотные диапазоны Sub-6 GHz или mmWave. Устройство оснащено мультигигабитным портом LAN (2.5G BASE-T), гигабитными портами WAN/LAN, 4 внешними антеннами LTE/5G NR и портом USB 3.0. DWR-2010 соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11n 4x4, IEEE 802.11ax 2x2 или IEEE 802.11ac 4x4. Поддерживается инновационная технология D-Link Wi-Fi Mesh для улучшения беспроводного покрытия больших помещений. Для интеграции в экосистемы IoT и «умного дома» возможна реализация Zigbee/Z-wave/BLE. Поддерживаются FOTA/TR-069 и VoLTE.



Маршрутизатор DWR-976 c поддержкой LTE Cat20 обеспечивает загрузку данных в сетях Gigabit LTE на скорости до 2 Гбит/с. Устройство оснащено гигабитными портами WAN/LAN, USB-портом и соответствует спецификации Wi-Fi 802.11ac Wave 2 c поддержкой технологии MU-MIMO. Для интеграции в экосистемы IoT и «умного дома» возможна реализация Zigbee/Z-wave/BLE.