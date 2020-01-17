17 января 2020, 14:15

D-Link выпустила новую линейку облачных камер

Компания D-Link, глобальный лидер в производстве инновационного сетевого оборудования для дома и офиса, приняла участие в международной выставке потребительской электроники CES 2020, и представила новую линейку беспроводных облачных Full HD-камер со встроенной системой видеоаналитики изображения с использованием технологии AI.



В линейку вошли внешние облачные камеры с поддержкой цветной ночной съемки DCS-8630LH и DCS-8627LH, домашняя облачная камера с возможностью наружной установки DCS-8302LH, поворотная облачная камера DCS-8526LH и ультракомпактная облачная камера DCS-8000LHV2. Все модели используют алгоритмы AI, позволяющие безошибочно распознавать в кадре людей и другие живые объекты без ложных срабатываний датчиков. Камеры соответствуют спецификациям ONVIF (Profile S), поддерживают бесплатное мобильное приложение mydlink с функцией облачной записи и голосовое управление с помощью Alexa и Google Assistant.



Внешние облачные Full HD-камеры DCS-8630LH и DCS-8627LH:



– Встроенная подсветка 400 люмен для получения цветного изображения в ночное время;



– Защита корпуса от пыли и влаги по классу IP65;



– Распознавание звуков разбития стекла;



– ИК-датчик обнаружения движения (PIR);



– Динамик/сирена с поддержкой двусторонней аудиосвязи;



– Запись в облако/на microSD-карту/мобильное устройство;



– Встроенный ZigBee-контроллер для управления датчиками в DCS-8630LH.



Внешняя/внутренняя облачная Full HD-камера DCS-8302LH:



– Защищенный от влаги корпус;



– Подключение по Wi-Fi и Ethernet;



– Встроенный микрофон и динамик с сиреной;



– Запись в облако/на microSD-карту/мобильное устройство.



Поворотная облачная Full HD-камера DCS-8526LH:



– Угол обзора до 360° по горизонтали;



– Поворот и наклон на 340° и 105° соответственно;



– Автоматическое отслеживание движения;



– Выбор угла панорамирования;



– Подключение по Wi-Fi и Ethernet;



– Режим приватности;



– Запись в облако/на microSD-карту/мобильное устройство.



Ультракомпактная облачная Full HD-камера DCS-8000LHV2:



– Компактное исполнение 3,7 x 4,5 x 9,5 см;



– Видеонаблюдение с Full HD-разрешением 1080p и углом обзора 138°;



– Запись событий в облако или в память мобильного устройства.

