12 августа 2019, 17:39

D-Link расширила программу кастомизации клиентского оборудования для операторов

Компания D-Link расширяет программу кастомизации клиентских устройств для доступа в Интернет под требования региональных операторов связи, включая нанесение логотипа на корпус устройства.



Новый этап программы ориентирован прежде всего на широкий круг региональных операторов связи и предоставляет им возможность в течение нескольких недель с момента заказа получать небольшие партии кастомизированных устройств, включая адаптированное встроенное программное обеспечение и логотип партнера на корпусе.





Данной возможностью уже воспользовались несколько региональных операторов связи, высоко оценивших качество и сжатые сроки выполнения работ.



Программа действует до 1 ноября 2019 г. для партнеров с объемом потребления не менее 1500 устройств за полугодие и разовой партией от 300 штук. Стоимость работ за единицу оборудования составляет $0,5. Для клиентов, принявших участие в акции, возможна фиксация цены на один год при соблюдении условий.



Компания D-Link запустила программу кастомизации клиентских устройств для доступа в Интернет на базе подразделения исследований и разработок и собственного производственно-логистического центра в г. Рязани в 2015 году. На начальном этапе программа включала разработку локализованного встроенного программного обеспечения, дизайн и изготовление упаковки и вкладываемых материалов.



В 2016 году клиентам стала доступна доработка оборудования под различные схемы электропитания: от сети постоянного или переменного тока, а также от сети переменного тока с возможностью резервирования питания с использованием внешнего источника.



В 2018 году компания D-Link предложила операторам возможность аппаратной доработки оборудования под требования заказчика.



К настоящему моменту в рамках программы было локализовано и поставлено федеральным и региональным операторам более 400 тыс. устройств.

