D-Link расширила программу кастомизации клиентского оборудования для операторов

Компания D-Link расширяет программу кастомизации клиентских устройств для доступа в Интернет под требования региональных операторов связи, включая нанесение логотипа на корпус устройства.
Новый этап программы ориентирован прежде всего на широкий круг региональных операторов связи и предоставляет им возможность в течение нескольких недель с момента заказа получать небольшие партии кастомизированных устройств, включая адаптированное встроенное программное обеспечение и логотип партнера на корпусе.
Данной возможностью уже воспользовались несколько региональных операторов связи, высоко оценивших качество и сжатые сроки выполнения работ.
Программа действует до 1 ноября 2019 г. для партнеров с объемом потребления не менее 1500 устройств за полугодие и разовой партией от 300 штук. Стоимость работ за единицу оборудования составляет $0,5. Для клиентов, принявших участие в акции, возможна фиксация цены на один год при соблюдении условий.
Компания D-Link запустила программу кастомизации клиентских устройств для доступа в Интернет на базе подразделения исследований и разработок и собственного производственно-логистического центра в г. Рязани в 2015 году. На начальном этапе программа включала разработку локализованного встроенного программного обеспечения, дизайн и изготовление упаковки и вкладываемых материалов.
В 2016 году клиентам стала доступна доработка оборудования под различные схемы электропитания: от сети постоянного или переменного тока, а также от сети переменного тока с возможностью резервирования питания с использованием внешнего источника.
В 2018 году компания D-Link предложила операторам возможность аппаратной доработки оборудования под требования заказчика.
К настоящему моменту в рамках программы было локализовано и поставлено федеральным и региональным операторам более 400 тыс. устройств.
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