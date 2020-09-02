Компания D-Link объявляет о продолжении поставок коммутаторов

2 сентября 2020, 13:45

Компания D-Link в ответ на обращения операторов связи и корпоративных клиентов объявляет о продолжении поставок коммутаторов серий DGS-3120 и DGS-3420.

Начиная с 2011 года компания поставила в Россию более 10 000 коммутаторов DGS-3120 и 7000 коммутаторов DGS-3420, которые продолжают успешно работать на уровнях агрегации и ядра корпоративных сетей и в сетях федеральных и региональных операторов связи.После объявления компанией Broadcom в 2019 году о прекращении производства чипов для серий DGS-3120 и DGS-3420, российский офис компании D-Link выкупил все остававшиеся доступными по миру компоненты и разместил заказ на новое производство данных коммутаторов.Также с глобальных складов компании в Россию были перенаправлены все оставшиеся в наличии устройства DGS-3120 и DGS-3420. Данные меры обеспечат доступность линеек до конца I квартала 2021 года и позволят клиентам компании продолжать развитие и эксплуатацию сетевой инфраструктуры без необходимости смены модельного ряда.В настоящее время коммутаторы серии DGS-3120 и DGS-3420 доступны для заказа на складе компании. По плану ожидается, что последние доступные для заказа модели закончатся в I квартале 2021 года. После этого клиентам компании в качестве замены будет рекомендоваться серия DGS-3130, поставки которой начались в 2018 г.