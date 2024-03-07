Решения D-Link для сетей Private 5G на выставке MWC 2024

Компания D-Link на MWC 2024 представила решения для построения частных сетей Private 5G, позволяющие предприятиям развернуть высокопроизводительную, защищенную беспроводную инфраструктуру, способную обеспечить бесперебойную работу критически важных бизнес-процессов и множества одновременно подключенных IoT-устройств.
В комплексное решение D-Link для построения сетей Private 5G входит:
оборудование ядра мобильной связи 5G Core,
базовые блоки с открытой архитектурой OpenRAN,
радиомодули (RU) и малые соты,
промышленные 5G-маршрутизаторы,
IIoT-шлюзы,
PoE-модемы.