D-Link представляет новый сетевой адаптер USB-C / Gigabit Ethernet DUB-2312

8 июня 2021, 10:15

Компания D-Link представляет новый сетевой адаптер Gigabit Ethernet DUB-2312 для подключения ультрабуков, MacBook и других современных устройств с портом USB-C.

Новинка обеспечивает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с и рекомендуется для приложений, требующих высокой пропускной способности, включая монтаж видео, онлайн-гейминг, видеочаты и стриминг контента в высоком разрешении.

Технические характеристики DUB-2312:



интерфейс подключения USB-C;

порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с);

совместимость с Windows 7/8/10 и macOS 10.15 и выше;

быстрая установка Plug-and-Play;

низкое энергопотребление в режиме энергосбережения;

портативный дизайн.



В линейку сетевых адаптеров D-Link также входят модели для ПК и ноутбуков со стандартным USB-разъемом:



DUB-1312 – адаптер USB 3.0 / Gigabit Ethernet (до 1000 Мбит/с);

DUB-E100 – адаптер USB 2.0 / Fast Ethernet (до 100 Мбит/с).

Новый адаптер DUB-2312 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена – $21.