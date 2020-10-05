D-Link объявляет о расширении линейки 10G-коммутаторов DXS-1210

5 октября 2020, 10:15

Компания D-Link представляет коммутаторы DXS-1210-28T с uplink-портами 25G и высокой плотностью медных портов 10G и DXS-1210-28S с высокой плотностью оптических портов 10G.

Новые модели расширяют популярную линейку 10-гигабитных настраиваемых коммутаторов DXS-1210 и предназначены для применения на уровне ядра в сетях малых и средних предприятий, а также в качестве пограничных коммутаторов / коммутаторов агрегации в крупных сетях коммерческих, государственных, ведомственных структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры. Наличие 25-гигабитных uplink-портов позволяет использовать DXS-1210-28T в качестве ToR-коммутатора (Top of Rack) в серверных стойках центров обработки данных.



Технические характеристики коммутаторов DXS-1210-28T и DXS-1210-28S:



DXS-1210-28T



DXS-1210-28S

Конфигурация портов



24 порта 10GBase-T

4 порта 25GBase-X SFP28



24 порта 10GBase-X SFP+

4 порта 10GBase-T

Коммутационная матрица



680 Гбит/с



560 Гбит/с



консольный порт с разъемом RJ-45;

таблица MAC-адресов: до 32K записей;

Jumbo-фрейм до 12288 байт;

поддержка сменных трансиверов (список дополнительного совместимого оборудования D-Link доступен на страницах коммутаторов DXS-1210-28T и DXS-1210-28S);

встроенные датчики температуры и Smart-вентиляторы с автоматической регулировкой скорости вращения.





Средства обеспечения безопасности новых коммутаторов включают механизм защиты центрального процессора от перегрузки широковещательным трафиком D-Link Safeguard Engine, функции Port Security, IP-MAC-Port Binding, DHCP Server Screening, защиту от подмены IP-адресов IP Source Guard. Управление доступом клиентов осуществляется при помощи аутентификации 802.1Х на основе портов / узлов, аутентификации с использованием сервера RADIUS, списков контроля доступом ACL, функции Guest VLAN, позволяющей создать гостевую VLAN с ограниченными правами для пользователей, не прошедших аутентификацию.



L3-функционал DXS-1210-28T и DXS-1210-28S представлен поддержкой четырех IP-интерфейсов, статической маршрутизации IPv4/IPv6, статических записей ARP, IPv6 Neighbor Discovery.



Поддержка IGMP Snooping, MLD Snooping, Fast Leave позволяет улучшить работу с приложениями многоадресной рассылки. Повышение отказоустойчивости обеспечивается поддержкой Spanning Tree (802.1d, 802.1w, 802.1s), Loopback Detection и динамического агрегирования каналов 802.3ad. Реализация Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу голосовых и видеоприложений вне зависимости от уровня загруженности сети.

Управление и настройка DXS-1210 осуществляются при помощи полнофункционального интерфейса командной строки (Industrial CLI), Web-интерфейса (стандартный режим и специализированный режим для систем видеонаблюдения Surveillance Mode), утилиты D-Link Network Assistant и программной платформы для SMNP. Коммутаторы поддерживают протоколы управления Telnet, SNMP v1/v2с/v3, SSH v2, мониторинга RMON и оповещения о настройках устройства LLDP. Реализован функционал диагностики кабеля и обнаружения неисправностей на портах Ethernet OAM.



DXS-1210-28T / DXS-1210-28S соответствуют стандарту Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) и поддерживают технологию D-Link Green 3.0, что способствует снижению эксплуатационных расходов.

Помимо представленных моделей линейка DXS-1210 включает коммутаторы:



DXS-1210-10TS с 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+;

DXS-1210-12SC с 10 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/10GBase-X SFP+;

DXS-1210-12TC с 8 портами 10GBase-T, 2 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/10GBase-X SFP+;

DXS-1210-16TC с 12 портами 10GBase-T, 2 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо‑портами 10GBase-T/SFP+.



Коммутаторы DXS-1210-28T и DXS-1210-28S доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $2393 и $1686 соответственно.