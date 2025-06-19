OPPO представляє гіперстійкі TWS-навушники Enco Buds3

19 июня 2025, 16:45

Компанія OPPO AED Україна анонсувала старт продажів нових бездротових навушників Enco Buds3.

Новинка вирізняється ергономічною формою навушника, надлегкою вагою, витривалою батареєю з ресурсом на 4 роки та підтримкою надшвидкої зарядки. Завдяки потужному 12,4 мм динаміку з титановим напиленням, технологіям OPPO Alive Audio й Enco Master Tuning, Enco Buds3 дарують насичене, збалансоване звучання, а інтелектуальні функції на кшталт AI Translate і AI Clear Phone Call роблять їх ідеальним вибором для тих, хто шукає якісні TWS-навушники без переплат.

Загальний час автономної роботи OPPO Enco Buds3 вражає — до 48 годин відтворення музики разом із зарядним кейсом і до 9,5 годин — лише на одній зарядці навушників. Тож користувачам більше не доведеться хвилюватися, що батарея розрядиться невчасно. А завдяки підтримці надшвидкої зарядки, всього 10 хвилин у кейсі достатньо для 3 годин безперервного прослуховування.

Ці навушники — одні з перших отримали сертифікацію TÜV Rheinland на довговічність акумулятора. Enco Buds3 зберігають до 80% ємності батареї навіть після 1000 циклів заряджання — приблизно чотири роки щоденного використання.

До тривалого часу автономної роботи додається продуманий до дрібниць дизайн. Завдяки дослідженням анатомії 3500 вух і сотням тестів, OPPO створила легкі (всього 3,8 г) та зручні навушники, які не відчуваються навіть при тривалому носінні. Кейс став на 12% компактнішим, а захист від пилу та води за стандартом IP55 робить Enco Buds3 надійним супутником для активного способу життя.



Навушники оснащені великим 12,4 мм динаміком із титановим драйвером з великою діафрагмою та високочутливим динаміком. У поєднанні з багатошаровою котушкою та еластичним обідком TPU звук стає ще потужнішим: +2 дБ до басів у порівнянні з попередником Enco Air3i, прозорі середні частоти та чіткі високі.

Для ще більш кінематографічного звуку на телефонах OPPO технологія OPPO Alive Audio поєднує запатентований алгоритм HRTF (Head-Related Transfer Function) з штучною реверберацією, щоб створити захоплюючий 3D-просторовий звук, який оточує слухачів багатовимірними звуковими ландшафтами, створюючи справжнє занурення, як у кінотеатрі, під час прослуховування музики або перегляду фільмів. За допомогою Enco Master Tuning користувачі також можуть налаштувати свій звуковий профіль за допомогою трьох параметрів — Bass, Balanced і Bold — щоб отримати звук, який їм підходить. Крім того, завдяки підтримці форматів Advanced Audio Coding (AAC) і Subband Codec (SBC), OPPO Enco Buds3 відтворюють кожен музичний нюанс з кришталевою чіткістю.

OPPO Enco Buds3 підтримують новітній стандарт Bluetooth® 5.4 із низькою затримкою (лише 47 мс), тож вони ідеально підходять для ігор і стрімінгу. Підключення просте як ніколи: підтримка Google Fast Pair для Android та функція Dual Connection для одночасного з’єднання з двома пристроями й миттєвого перемикання між ними.

Крім того, OPPO Enco Buds3 оснащені преміальними інтелектуальними функціями, такими як Smart Connect, управління камерою подвійним натисканням та ігровий режим, що робить їх найкращими TWS-навушниками у своєму класі.



Навушники OPPO Enco Buds3 у кольорах Графітовий чорний та Сніжно-білий можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

Спеціальна ціна за нагоди старту продажу Enco Buds3 складає 1999грн. (замість 2399грн) – з 9/06 по 29/06.