OPPO презентує Enco Air5s: найлегші навушники - вкладиші з ANC

28 июля 2026, 14:15

OPPO AED Україна презентувала OPPO Enco Air5s — перші навушники-вкладиші бренду з підтримкою технології активного шумозаглушення (ANC).

Завдяки інтеграції системи адаптивного шумозаглушення в реальному часі (Real-time Adaptive Noise Cancellation) та спеціалізованої системи приглушення голосу (Tailored Voice-Canceling System), Enco Air5s забезпечують персоналізоване та імерсивне прослуховування в найрізноманітніших сценаріях. Маючи ергономічну посадку, ультралегку вагу (лише 3,9 г на один навушник), 12-міліметровий динамічний драйвер та набір інтелектуальних Ші-функцій, Enco Air5s роблять щоденне прослуховування розумнішим, чіткішим та максимально комфортним.

Хоча навушники-вкладиші широко цінуються за свій надзвичайний комфорт, їхня відкрита акустична конструкція робить досягнення ефективного активного шумозаглушення складнішим завданням. Enco Air5s вирішує цю проблему, поєднуючи переваги дизайну вкладишів та передову ефективність ANC.

В Enco Air5s вперше реалізовано флагманську технологію адаптивного шумозаглушення OPPO в реальному часі (Real-time Adaptive Noise Cancellation), яка інтелектуально підлаштовує рівень приглушення шумів залежно від способу носіння навушників, форми вушного каналу та навколишнього середовища прямо під час використання. Завдяки частоті дискретизації 800 кГц система значно швидше реагує на зміни навколишнього звуку, що забезпечує ефективніше та стабільніше шумозаглушення.

Крім того, спеціалізована система приглушення голосу (Tailored Voice-Canceling System) розроблена для посиленого поглинання звуків у частотному діапазоні людського мовлення, що дозволяє суттєво зменшити чутність сторонніх розмов. Поєднуючи спеціально розроблену акустичну архітектуру шумозаглушення та детально налаштовані алгоритми, навушники ефективно створюють простір без відволікаючих факторів навіть у таких людних місцях, як переповнені кафе.

Окрім передового шумозаглушення, Enco Air5s втілюють прагнення OPPO до витонченої естетики та продуманого дизайну. Завдяки використанню преміальної технології обробки Excimer Craftsmanship навушники поєднують у собі делікатне мерехтливе покриття з приємною на дотик текстурою. Кожен навушник важить лише 3,9 грама, гарантуючи ультралегкість і мінімальне навантаження під час тривалого використання. Це доповнюється ергономічним дизайном напіввкладок (Ergonomic Semi-in-Ear Fit Design), який дозволяє навушникам краще повторювати контури вуха, знижуючи тертя та напругу для підвищеного комфорту протягом усього дня.Enco Air5s оснащені новим кастомним 12-міліметровим динамічним драйвером із високоякісною котушкою з обмідненого алюмінієвого дроту (CCAW). Спираючись на фірмову конструкцію акустичної порожнини (Acoustic Cavity Design), Enco Air5s забезпечують чіткі високі частоти, потужний бас і чистий вокал для яскравого та захоплюючого звучання.

Водночас технологія адаптивного покращення звуку (Adaptive Sound Enhancement) інтелектуально компенсує витік звуку та оптимізує різні частотні діапазони, роблячи звучання більш повним та імерсивним. Для глибшої персоналізації оновлений 10-смуговий користувацький еквалайзер (10-band Custom EQ) дозволяє точніше налаштовувати низькі, середні та високі частоти, допомагаючи легко адаптувати звуковий профіль під індивідуальні вподобання кожного користувача.

Оснащені новітньою технологією Bluetooth 6.0 та оптимізовані за допомогою системи OPPO Smart Bluetooth, навушники Enco Air5s забезпечують стабільне та надійне бездротове з’єднання. Функція одночасного підключення до двох систем (Dual Connection Across Systems) дозволяє легко перемикатися між кількома пристроями без необхідності повторного підключення вручну.

Крім того, сенсорне керування гучністю за допомогою ковзання (Slide Volume Control) дозволяє інтуїтивно регулювати рівень звуку, не торкаючись телефона. Голосового асистента та Spotify також можна запустити простим жестом. Новинкою в Enco Air5s стала функція AI Translate, яка підтримує режим перекладу «віч-на-віч» та синхронний переклад, що ідеально підходить для комунікації різними мовами, наприклад, під час замовлення їжі чи відвідування зустрічей за кордоном.

Не менш вражаючим є час автономної роботи, розрахований на весь день користування: навушники забезпечують до 48 годин загального відтворення разом із зарядним кейсом. Створений для довготривалої служби, акумулятор зберігає понад 80% своєї початкової ємності навіть після 1000 циклів заряджання та успішно отримав сертифікат довговічності батареї від авторитетного інституту TÜV Rheinland.



Бездротові навушники OPPO Enco Air5s вже в наявності в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.

OPPO Enco Air5s доступні за ціною 5555 грн в двох кольорах: Lunar White (Місячний білий), Midnight Black (Північний чорний).