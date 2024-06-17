Офіційний анонс TWS-навушників OPPO Enco Air4 Pro

17 июня 2024, 13:49

OPPO AED Україна презентувала нові бездротові навушники - OPPO Enco Air4 Pro.

Цей пристрій, орієнтований на відтворення звуку з ефектом присутності, оснащений інтелектуальним шумозаглушенням, що значно покращує якість прослуховування, і є найкращим вибором для споживачів, які шукають доступні навушники з Bluetooth. OPPO Enco Air4 Pro також вирізняються чудовою якістю звуку, тривалим часом автономної роботи та безперебійним підключенням, і все це у витонченому, сучасному дизайні, який гарантує довговічність та зручність. Навушники покращують загальний користувацький досвід завдяки ідеально синхронізованому звуку.



Потужні можливості активного шумопоглинання OPPO Enco Air4 Pro, що мають як апаратне, так і програмне забезпечення, встановлюють новий стандарт у своєму ціновому сегменті. Оснащені потрійним мікрофоном, вони забезпечують надширокочастотне активне шумопоглинання, що досягає глибини 49 дБ і охоплює широкий діапазон до 4000 Гц. Інноваційна конструкція з потрійним мікрофоном ефективно зменшує шум вітру та інші заважаючі звуки, забезпечуючи кришталево чисту якість зв'язку навіть при швидкості вітру до 20 км/год.

Націлені на широкий спектр шумів, від гуркоту дорожнього транспорту до пронизливих тонів високих голосів, OPPO Enco Air4 Pro отримали сертифікат TÜV Rheinland за своє високоефективне шумопоглинання. Це свідчить про здатність пристрою забезпечувати чіткий і чистий звук із ефектом занурення, вільний від відволікаючих факторів навіть у найжвавішому оточенні.



Окрім виняткового апаратного шумопоглинання, ці навушники також оснащені різноманітними опціями шумозаглушення, що налаштовуються користувачем. Завдяки функції Smart Scene Noise Cancellation навушники можуть визначати навколишній шум у реальному часі та адаптувати шумозаглушення до оточення користувача за допомогою інтелектуального аналізу алгоритмів.



А для більш персоналізованого звуку функція адаптивного шумозаглушення використовує власні алгоритми для створення кривої шумозаглушення, яка ідеально підходить до форми вушного каналу кожного користувача, забезпечуючи найкращий ефект усунення шуму. OPPO Enco Air4 Pro також мають режим прозорості, що дозволяє користувачам залишатися в курсі подій навколо без незручностей, пов'язаних зі зняттям навушників.

В основі звукової досконалості OPPO Enco Air4 Pro лежить 12,4-міліметровий драйвер Extra Large Driver і Bluetooth-кодек LHDC 5.0, сертифікований Hi-Res Audio. Ці навушники підтримують передачу даних з надвисокою швидкістю до 1 Мбіт/с, частотою дискретизації до 96 кГц і роздільною здатністю до 24 біт, зберігаючи найдрібніші музичні деталі для прослуховування звуку справді студійної якості.12,4-мм динамік Extra Large Driver також пропонує на 89% більшу площу вібрації порівняно зі стандартними 9-мм динаміками, покращуючи потік повітря і забезпечуючи неперевершену якість звуку, особливо в низьких частотах. Ці чудові звукові характеристики ще більше посилюються завдяки еквалайзеру Enco Master Equalizer. Користувачі можуть легко перемикатися між різними режимами, включаючи оригінальне звучання, посилення басів або чіткий вокал, персоналізуючи свій звуковий досвід відповідно до свого смаку та нюансів різних музичних жанрів.Oкрім чудового шумопоглинання та якості звуку, OPPO Enco Air4 Pro покликані звільнити вас від турбот про заряд акумулятора. Разом із кейсом навушники забезпечують вражаючий час автономної роботи - до 44 годин у режимі відтворення музики та додатково до 12 годин у режимі очікування. Крім того, швидка 10-хвилинна зарядка може забезпечити вам 4 години безперервного відтворення музики, що робить ці навушники ідеальним вибором для прослуховування в дорозі.Пило- та водонепроникність за стандартом IP55 дозволяє використовувати навушники в різних умовах активного відпочинку, подорожей та повсякденного використання, не хвилюючись про можливе пошкодження від води чи пилу.Завдяки новітньому Bluetooth 5.4, OPPO Enco Air4 Pro виходить на новий рівень зв'язку завдяки стабільному з'єднанню та потужним функціям захисту від перешкод. Це забезпечує безперебійну роботу в іграх і відео без перебоїв. Наднизька затримка всього 47 мс робить цей пристрій ідеальним для геймерів і стримерів, пропонуючи тривале використання з меншим енергоспоживанням.OPPO Enco Air4 Pro підтримує одночасне підключення до двох пристроїв і сумісний зі смартфонами, планшетами та ПК, що працюють на системах Android, iOS або Windows. Зокрема, користувачі Android можуть скористатися спрощеним процесом створення пари за допомогою Google Fast Pair. Крім того, навушники інтуїтивно зрозумілі у використанні завдяки сенсорному управлінню, а зручна функція подвійного дотику дозволяє робити селфі з телефону, не тримаючи його в руці.

OPPO Enco Air4 Pro мають стильний корпус у формі камінчика, стійкий до відбитків пальців. Навушники доступні у двох привабливих кольорах: Moonlight White (Місячно-білий), що виблискує блиском перлини, і Midnight Black (Темно-чорний) з витонченим металевим відливом. Кожен навушник важить лише 4,4 грама, що забезпечує легку та щільну посадку, комфортну для тривалого носіння.



В Україні нові бездротові навушники OPPO Enco Air4 Pro можна придбати за 3999 грн у кольорах: Moonlight White (Місячно-білий) та Midnight Black (Темно-чорний).

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