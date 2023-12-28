Нові навушники Anker із вдосконаленою системою шумопоглинання

28 декабря 2023, 14:15

Гарнітура Anker SoundСore Space One – ідеальний варіант для любителів музики чи зайнятих людей, яким потрібно працювати в різноманітних форматах і ситуаціях, адже адаптивне шумопоглинання дозволяє як насолодитися улюбленими треками, так і безболісно вирішити нагальні питання навіть у багатолюдних місцях. Тож новий якісний рівень занурення в робочий процес чи музику – гарантовано!

Як це працює? Адаптивне шумопоглинання розпізнає джерело сторонніх звуків / голосів та автоматично підбирає оптимальний режим, ефективно блокуючи 98% шуму (результати показав спеціальний тест-драйв).



Навушники характеризуються чистим звуком високої роздільної здатності – 40-міліметрові драйвери Space One дають змогу почути найдрібніші деталі.



Ще один плюс моделі полягає в тому, що вона здатна працювати до 55 годин безперервної музики у стандартному режимі та до 40 годин у режимі активного шумопоглинання (ANC). Отже, заряду акумулятора вистачить на повноцінну тривалу подорож.



Варто додати: технологія Soundcore HearID аналізує особливості слуху і створює особистий профіль, який можна використовувати з усіма налаштуваннями еквалайзера, а вбудовані мікрофони забезпечують високу чіткість і посилення голосу при дзвінках (тобто користувача чудово чути в будь-яких умовах).



Крім цього, стабільне підключення через Bluetooth 5.3 дозволяє швидко перемикатися між кількома пристроями – смартфоном, планшетом і ноутбуком.



Ергономічність моделі досягається тим, що амбушюри обертаються на 8° і мають м'яке інтегроване наголів’я для комфортного використання протягом усього дня. До того ж у гарнітурі продумана гнучка конструкція, яка легко і зручно складається.

Що важливо, у навушників є функція налаштування режиму прозорості. Так користувач може обрати один із 5 рівнів прозорості та в такий спосіб зосередитися на тому, що слухає, і водночас чути / розуміти, що відбувається навколо нього.Новинка естетична і стильна, адже представлена у трьох кольорах (класичному чорному, стриманому бежевому та ніжному блакитному), тому обов’язково прийде до смаку різній аудиторії.