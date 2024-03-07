Нова гарнітура Anker Soundсore H30i

7 марта 2024, 14:15

Модель Anker Soundcore H30i створена спеціально для людей, які постійно користуються навушниками в особистих чи робочих цілях.

Гарнітура важить лише 183 г, має м’які шкіряні знімні амбушюри та ергономічне наголів’я – усе це дає чудову можливість довго та з комфортом прослуховувати потрібні відео / аудіо практично не втомлюючись.

Навушники оснащені 40-міліметровими динаміками, які перевершують стандартні розміри 30-33 мм схожих моделей. Такі динаміки забезпечують потужне звучання та чисті баси, що переносить користувача у світ якісної майже живої музики.



Виробники продумали 70-годинну автономну роботу, а ще швидке заряджання – за 5 хвилин можна підзарядити Soundcore H30i та бігти у справах, спокійно користуючись навушниками протягом цілих 4 годин.



Гарнітура дуже практична та компактна, оскільки має складану конструкцію. Тож навушники зручно зберігати і брати з собою в дорогу.



З’єднання Bluetooth 5.3 дозволяє швидко переключатися між пристроями, щоб прийняти вхідний дзвінок або продивитися коротке відео в соціальних мережах навіть під час перегляду фільму.



Також завдяки застосунку Soundcore користувач має нагоду налаштувати власні параметри еквалайзера та отримати персоналізований досвід прослуховування із Anker Soundcore H30i.

Новинка представлена у 3-х актуальних кольорах: чорному, молочно-білому та винно-червоному. Класичний чорний колір робить її універсальною та безкінечно стильною, адже total black підходить під усі образи, локації та сезони. Молочно-білий – гармоніює з відтінками весни та освіжає після сірої зими, а винно-червоний – гарно доповнює сміливі луки, а також звертає на себе увагу й допомагає виділитися.