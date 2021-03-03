Юг-Контракт начал продажи флагманской гарнитуры от Anker

3 марта 2021, 13:45

Юг-Контракт начал продажи новых беспроводных наушников Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro, оснащенных 6 микрофонами и мультирежимной системой активного шумоподавления.

Soundcore Liberty Air 2 Pro – это флагманская модель гарнитуры от бренда Anker, которая оснащена самыми современными технологиями улучшения звука при прослушивании музыки и общении. Главное преимущество новинки заключается в системе активного шумоподавления, которая работает сразу по нескольким сценариям. В программе Soundcore пользователь выбирает один из нескольких типов окружающей среды (в транспорте, на улице, в помещении) и получает максимально адаптированное к обстоятельствам шумоподавление. Система использует в работе 6 высокочувствительных микрофонов и отсекает те частоты, на которых звучит шум в той или иной среде. Такой подход гарантирует отличное качество звучания как музыки в наушниках, так и голоса пользователя во время телефонного разговора. Наличие режима прозрачности поможет хорошо слышать звуки окружающей среды во время прослушивания музыки и избежать неприятных ситуаций.

Технология HearID осуществляет интеллектуальный анализ индивидуальных особенностей слуха и подстраивает звучание лично под пользователя. Для тех, кто желает самостоятельно настраивать параметры звука, в гарнитуре есть регулируемый эквалайзер и 22 предустановленных профиля звучания.

Отличное качество звука обеспечивают драйверы, созданные по технологии PureNote. Излучатели модели Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro покрыты 10 специальными закаленными нанослоями, что гарантирует жесткость конструкции и, соответственно, точность и четкость передачи звука. Данная технология обеспечивает до 45% больше басов и на 30% более широкий частотный диапазон без потери деталей в звучании. Высокое качество звучания новой гарнитуры от бренда Anker подтвердили сразу 10 обладателей премии «Грэмми».

Отличное качество звука обеспечивают драйверы, созданные по технологии PureNote. Излучатели модели Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro покрыты 10 специальными закаленными нанослоями, что гарантирует жесткость конструкции и, соответственно, точность и четкость передачи звука. Данная технология обеспечивает до 45% больше басов и на 30% более широкий частотный диапазон без потери деталей в звучании. Высокое качество звучания новой гарнитуры от бренда Anker подтвердили сразу 10 обладателей премии «Грэмми».

Новинка обладает значительной автономностью, которая составляет до 32 часов воспроизведения в целом и состоит из 8 часов непрерывной работы и возможности трижды зарядить гарнитуру в кейсе. При включении режима шумоподавления время автономной работы составляет 7 и 26 часов соответственно.