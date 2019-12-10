Уже в продаже: сверхмощная беспроводная акустика Soundcore Rave от Anker

10 декабря 2019, 14:45

В ассортименте Юг-Контракта появились две модели беспроводных колонок от бренда Anker из серии Soundcore Rave.



Серия беспроводной акустики Soundcore Rave отлично подходит для воспроизведения звука с мощностью 80Вт или 160Вт на открытых пространствах и позволяет проводить самые шумные вечеринки круглые сутки без дополнительной подзарядки. Кроме того, колонки Soundcore Rave дают возможность организовать полностью беспроводное воспроизведение звука всегда и везде, ведь для подключения они используют интерфейс Bluetooth, а электропитание могут получать от встроенного аккумулятора. Благодаря этому портативная акустика работает без использования громоздких проводов и привязки к электросетям.

Мощное и чистое звучание обеспечивается совместной работой больших низкочастотных динамиков вместе с высокочастотными излучателями, а за глубокие басы отвечает встроенный фазоинвертор. Специальная кнопка Bass одним своим нажатием активирует технологию BassUp для максимального усиления низких частот, позволяя «прокачивать» еще большие пространства.Кроме качественного звука, колонки Soundcore Rave наполняют вечеринку яркой и красочной светомузыкой. Технология Rave Party Lighting при помощи встроенной диодной подсветки и специального алгоритма позволяет создавать красивое и ритмичное светомузыкальное шоу.

Встроенный аккумулятор гарантирует длительное время автономной работы, а возможность подключения блока питания обеспечивает работу акустики также и от электросети. Кроме этого, колонки Soundcore Rave можно использовать в качестве пауэрбанка, подзаряжая от них смартфоны и другие портативные гаджеты по USB-интерфейсу. При этом, скорость зарядки заметно увеличивается благодаря поддержке технологии PowerIQ.

Всепогодность акустики из серии Soundcore Rave от бренда Anker обеспечивается соответствием стандарту IPX7, что гарантирует надёжную защиту от водяных брызг, дождя и даже от кратковременного погружения в воду. Для максимального удобства настройки и управления предназначено фирменное программное обеспечение Soundcore App, а небольшой вес и специальная ручка для переноски делают транспортировку колонки простой и удобной.

На складе Юг-Контракта доступны две модели из серии Soundcore Rave от бренда Anker: беспроводная колонка ANKER SoundСore Rave мощностью 160 Вт и с аккумулятором емкостью 20000 мА/час, и более компактная ANKER SoundСore Rave Mini, обладающая мощностью 80 Вт и оснащенная встроенной батареей емкостью 4900 мА/час.

