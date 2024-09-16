Anker soundcore AeroFit та soundcore AeroFit Pro - нові бездротові навушники

16 сентября 2024, 18:45

Обидві моделі – як Anker soundcore AeroFit, так і Anker soundcore AeroFit Pro – виконані в гачкоподібному конструктиві відкритого типу, коли навушник не вставляється у вушний канал, а лише прилягає до нього.

Це дозволяє уникнути неприємних відчуттів схильним до цього людям, а також покращує можливість чути все, що відбувається навколо. Легка та ненав’язлива конструкція дає змогу носити подібні навушники багато годин поспіль.

Гарнітура Anker soundcore AeroFit виготовляється у чорному, білому, блакитному та рожевому кольорах та має захист від вологи класу IPX7. Ця модель позиціонується як універсальна гарнітура на кожен день для людей, які ведуть активний спосіб життя: для роботи з портативною технікою, для телефонних розмов, прослуховування музики, занять спортом тощо. За відмінну якість звучання відповідають передові композитні динаміки з титановим покриттям, а також технологія BassUp, яка посилює та підкреслює низькі частоти в залежності від звукової картини.



Роботу в якості гарнітури забезпечують 4 спрямовані мікрофони, а також інтелектуальна система шумозаглушення під час телефонних розмов. Тривалий час автономної роботи – до 11 годин активного використання поспіль – гарантують акумулятори по 85 мА/год в кожному навушнику та 750 мА/год у зарядному кейсі. До того ж, сумарного ресурсу разом із зарядним кейсом вистачає на роботу тривалістю до 42 годин.

Як видно з назви, гарнітура Anker soundcore Aerofit Pro позиціонується виробником як більш просунута модель. Ці навушники випускаються в чорному (Dynamic Black), білому (Frost White), бірюзово-блакитному (Aqua Blue) та фіолетовому (Electric Purple) забарвленнях корпусу, виготовленого з ультрам’якого пластику. До комплекту входить знімний шийний ремінець, який допомагає навушникам надійно утримуватись на тілі в моменти активних рухів, зокрема, під час зайнять спортом. Про спортивну орієнтацію моделі також свідчить підтримка технології SweatGuard, яка захищає гаджет від дії вологи та хімічно агресивного поту.



Висока якість звучання досягається за рахунок великих випромінювачів діаметром 16.2 мм, виготовлених з композитних матеріалів з титановим напиленням, а також особливої технології спрямування звукових хвиль. Родзинкою даної моделі є підтримка технології просторового звуку, яка відстежує рухи голови та на підставі цієї інформації формує ефект занурення в музику. За якість з’єднання та передачі звукових даних відповідають сучасний інтерфейс Bluetooth 5.3 та кодеки AAC, LDAC і SBC. Чотири мікрофони разом із технологіями штучного інтелекту забезпечують чисте звучання голосу та відсутність зайвих шумів оточуючого середовища під час розмов.

Не дивлячись на компактні розміри та легку вагу, дана гарнітура має серйозні показники автономності: 14 годин відтворення за рахунок ресурсу самих навушників та до 46 годин з урахуванням батареї в зарядному кейсі.