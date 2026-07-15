Бездротові навушники Sony LinkBuds Clip тепер доступні в Україні

15 июля 2026, 13:45

Sony розширює серію LinkBuds і представляє нову модель LinkBuds Clip — бездротові навушники відкритого типу з кліпсовою конструкцією.

Головна ідея: слухати музику й водночас залишатися в контакті з навколишнім середовищем. Новинка поєднує фірмову якість звуку Sony, продуману ергономіку та функції для щоденного використання.

LinkBuds Clip створені для тих, кому важливо не відключатися від світу. Відкрита конструкція не перекриває слуховий канал — транспорт, розмови чи оголошення чутно без необхідності знімати навушники. Покращена циркуляція повітря та відсутність тиску у вусі зменшують втому під час тривалого використання, тож носити їх комфортно весь день. Залежно від ситуації можна перемикатися між трьома режимами прослуховування одним дотиком: стандартний режим для музики, Voice Boost — для підсилення голосів у шумному середовищі, та Sound Leakage Reduction — для зменшення витоку звуку в тихих просторах.



C-подібний форм-фактор не заходить у слуховий канал і підходить для різних форм вух. Основний корпус і верхня дуга забезпечують стабільну фіксацію навіть під час руху. Додаткові змінні Fitting Cushions дозволяють точніше налаштувати посадку й підвищити надійність кріплення. Дизайн натхненний формою ear cuff — навушники виглядають виразно й виділяються навіть як аксесуар.

LinkBuds Clip відтворюють збалансований і природний звук, налаштований на основі багаторічного досвіду Sony в аудіо та напрацювань флагманської серії 1000X. Навушники підтримують DSEE для покращення якості стисненого аудіо та 360 Reality Audio для об’ємного звучання. Окремо варто відзначити функцію Background Music Effect¹ — вона створює ефект музики, що звучить у просторі навколо, а не безпосередньо у вухах. Налаштувати звук під свої вподобання можна за допомогою 10-смугового еквалайзера в застосунку Sony | Sound Connect або скористатися функцією автоматичного підбору налаштувань.



Для передачі голосу LinkBuds Clip використовують сенсор кісткової провідності та систему точного захоплення звуку. Алгоритми на базі штучного інтелекту відокремлюють голос від фонових шумів — голос залишається розбірливим навіть у складних умовах.

LinkBuds Clip розраховані на повноцінний день без зайвих турбот про заряд: до 37 годин автономної роботи з урахуванням кейса. Якщо заряд несподівано вичерпався — 3 хвилини швидкого заряджання дають ще 1 годину відтворення. Навушники мають захист від вологи IPX4, підтримують Multipoint Connection для підключення до кількох пристроїв одночасно та дозволяють керувати всіма функціями через застосунок. Також доступні сенсорне керування та адаптація звуку залежно від сценарію використання.Sony приділяє увагу зменшенню впливу на довкілля: пакування LinkBuds Clip повністю виготовлене без пластику, а близько 20% матеріалів корпусу — перероблені.Навушники Sony LinkBuds Clip будуть доступні в Україні з 17 липня 2026 року. Рекомендована роздрібна ціна — 9999 грн.