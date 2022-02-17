Sony представляет наушники LinkBuds с уникальным кольцевым динамиком

17 февраля 2022, 11:15

Sony представляет беспроводные TWS-наушники LinkBuds – новый способ наслаждаться любимой музыкой, не теряя контакт с окружающим миром.

Новое устройство позволит пользователям всегда оставаться на связи и быть в курсе происходящего вокруг. Это становится возможным благодаря открытому кольцевому форм-фактору драйверов и сверхкомпактному размеру наушников, что обеспечивает прозрачность и кристальную чистоту звука, а также невероятное качество звонков.



Используя уникальный дизайн LinkBuds, сенсорную технологию и технологию пространственного звука, Sony вместе со своими партнерами создает новый пользовательский опыт при взаимодействии со звуком, например, в играх с дополненной реальностью, при работе из дома, при «акустической навигации» с использованием дополненной реальности и для быстрого доступа к музыке.



Наушники LinkBuds получили уникальную открытую конструкцию и позволяют слышать все, что происходит вокруг пользователя, наслаждаясь при этом высоким качеством звука. Новая разработка компании – используемый в наушниках кольцевой драйвер – имеет отверстие по центру диафрагмы, что обеспечивает высокую звуковую прозрачность и позволяет четко слышать окружающие звуки. Благодаря этому пользователь всегда будет в курсе, когда к нему обращаются – даже общаясь по телефону. Кроме того, это позволит поддерживать беседу в дружеской компании под сопровождение любимых композиций. Новый дизайн делает наушники LinkBuds идеальным компаньоном для самых разных целей, в том числе для работы из дома, игр, прослушивания музыки и многого другого.



Благодаря новому сверхкомпактному эргономичному дизайну LinkBuds новые наушники можно держать во включенном состоянии в любое время. Новая модель весом около четырех граммов представляет собой настоящее чудо миниатюризации. В отличие от обычных наушников-вкладышей, защитная поверхность, закрывающая диафрагму динамика, встроена в корпус, что позволяет сэкономить место. Общая форма наушников разрабатывалась с учетом обширных данных о форме ушей, собираемых компанией с тех пор, как Sony представила первые в мире наушники-вкладыши в 1982 году.



Теперь пользователь может совершать звонки, и наслаждаться кристально чистым звуком без помех во время разговора. LinkBuds оснащены точной технологией захвата голоса, которая выполняет расширенную обработку голосового сигнала. Алгоритм шумоподавления Sony был разработан с применением машинного обучения и технологий искусственного интеллекта, использующего более 500 миллионов образцов голоса. Это позволяет уменьшать слышимость окружающих шумов для собеседника и точно вычленять голос. LinkBuds позволят слышать собеседников, даже когда пользователь находится в шумном окружении.



Технология DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) позволяет воспроизводить любимые треки в высоком качестве. Интегрированный процессор Sony V1 воспроизводит все детали музыки с минимальными искажениями, обеспечивая потрясающе аутентичные впечатления от прослушивания и гарантируя неизменно великолепное звучание любимых исполнителей. Специально разработанный 12-миллиметровый кольцевой драйвер обеспечивает насыщенный и хорошо сбалансированный звук.



Технология адаптивного регулирования громкости Adaptive Volume Control [1] автоматически оптимизирует уровень звука в зависимости от того, где находится пользователь, позволяя музыке органично вписываться в окружающую среду. Благодаря этому прослушивание любимых треков с комфортной громкостью становится возможным в совершенно различных условиях, даже несмотря на открытую конструкцию наушников.



Sony позволяет с легкостью встраивать любимые саундтреки в звуки окружающего мира, при этом оставаясь на связи, за счет множества встроенных «умных» функций.



С технологией Wide Area Tap управление LinkBuds становится простым и удобным. Двойным или тройным касанием как левого, так и правого уха пользователь может настроить воспроизведение по своему вкусу, даже не дотрагиваясь до самих наушников.



Благодаря функции Speak-to-Chat наушники автоматически ставят музыку на паузу, когда пользователь начинает говорить. После завершения разговора, музыка начнет воспроизводиться автоматически, при этом пользователю не требуется прикасаться к каким-либо элементам управления. LinkBuds позволяют использовать голосовых помощников в режиме hands-free – пользователь может получать уведомления, общаться с друзьями, устанавливать напоминания и многое другое, активировав голосового помощника при помощи команд «ОК, Google» или «Alexa».



В наушниках LinkBuds поддерживается новая функция Google Fast Pair, которая позволяет с легкостью подключаться к устройствам Android. Кроме того, она дает пользователю возможность определить, где он в последний раз оставил свои наушники. Swift Pair помогает быстро и без лишних трудностей подключить LinkBuds к ноутбуку, настольному ПК или планшету с Windows 11 или Windows 10.



Еще одна инновация, впервые реализованная в наушниках, заключается в том, что всплывающее окно автоматически появится на устройстве при извлечении наушников из футляра. Таким образом, независимо от того, где находится пользователь, подключение будет легким и удобным.



С функцией Quick access пользователь может настроить LinkBuds для включения воспроизведения Spotify всего двумя нажатиями – при этом ему даже не придется прикасаться к смартфону.



Наушники LinkBuds предлагают еще более удобную интеграцию с сервисом Microsoft Soundscape. Благодаря открытой конструкции они позволяют одновременно слышать голосовые подсказки с описанием зданий и названиями улиц, и окружающие вас звуки. Компас и гироскоп, установленные внутри наушников, способны определить направление головы, при этом пользователь может слышать нужные подсказки без необходимости держать в руках смартфон.



Sony позаботилась о том, чтобы сделать LinkBuds не только стильными, но и экологичными. Эти уникальные наушники и их футляр с функцией зарядки выполнены с использованием переработанного пластика, а их упаковка не содержит пластика.

Наушники LinkBuds идеальны для повседневного использования. Благодаря водонепроницаемому корпусу с классом защиты IPX4 они не боятся брызг воды или капель пота. Наушники можно использовать в течение всего рабочего дня – время автономной работы составляет до 5,5 часов, а при зарядке от изящного компактного футляра оно увеличивается еще на 12 часов Даже при современном динамичном образе жизни, когда времени постоянно не хватает, всего 10 минут зарядки будет достаточно, чтобы продлить работу устройства еще на полтора часа.



LinkBuds поддерживают воспроизведение звука в формате 360 Reality Audio. Благодаря этому музыка может казаться такой же реальной, как если бы пользователь находился на концерте или в студии звукозаписи рядом с любимым исполнителем.



Наушники LinkBuds, которые позволяют одновременно находиться в онлайн и в офлайн мире, предусматривают различные функции и технологии, обеспечивающие новый и улучшенный пользовательский опыт, когда дело касается звука. Несколько отзывов от стратегических партнеров Sony о новом устройстве отражены ниже.

Наушники Sony Linkbuds будут доступны в Украине в сером и белом цветах с апреля 2022 года по ориентировочной цене 5999,00 грн.