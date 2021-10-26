HTC представила беспроводные наушники TWS Plus с активным шумоподавлением

26 октября 2021, 9:45

HTC, некогда являвшаяся крупным игроком на рынке смартфоном, а теперь специализирующаяся на VR-гарнитурах, представила новые TWS-наушники, которые так и называются — HTC TWS Plus.

Устройство получило неброский дизайн, поддержку активного шумоподавления, защиту от влаги и впечатляющее время автономной работы.



HTC TWS Plus, по словам производителя, способны проработать 4,5 часа от одного заряда. Однако при использовании фирменного кейса для зарядки это время увеличивается до 86 часов, благодаря чему подзаряжать аксессуар придётся крайне редко. Наушники могут похвастаться защитой от влаги по стандарту IPX5, что позволит использовать их под дождём. Стоит отметить и поддержку функции активного шумоподавления.





Наушники будут доступны по цене $95. Устройство можно будет приобрести в чёрном или белом цвете.

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