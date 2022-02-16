Sony представила TWS-наушники LinkBuds с отверстием по цене $180

16 февраля 2022, 12:15

Sony представила полностью беспроводные наушники LinkBuds, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять, что это весьма необычные TWS-наушники.

Новинка имеет уникальный дизайн, который Sony называет «открытым кольцом» — отверстие, имеющееся в каждом из наушников, даёт пользователю возможность слышать больше окружающих звуков.

Очевидно, новинка лишена активного шумоподавления, ведь пользователь всё равно услышит звуки окружающего мира через «дырку от бублика». Наушники LinkBuds не имеют силиконовых насадок, а для фиксации в ушах используются поддерживающие силиконовые дужки, которые доступны в четырёх размерах.



Новинка оснащается 12-мм драйверами в форме кольца и тем же чипом v1, что и наушники Sony 1000XM4. Устройство предлагают пользователям функцию повышения качества звука DSEE, но лишено поддержки LDAC, которая доступна в более продвинутых флагманских наушниках Sony. LinkBuds могут использовать участок кожи перед ухом для реализации сенсорного управления устройством. Sony называет эту технологию Wide Area Tap.



LinkBuds обеспечивают пять с половиной часов непрерывного воспроизведения музыки без подзарядки. Фирменный кейс продлит это время ещё на 12 часов. Устройство защищено от влаги по стандарту IPX4. LinkBuds поддерживают Fast Pair в Android и Swift Pair в Windows 10 и 11. К сожалению, поддержка беспроводной зарядки отсутствует.

TWS-наушники Sony LinkBuds доступны с сегодняшнего дня по цене $180 в тёмно-сером и белом цветах.

(С) 3dnews