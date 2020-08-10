Sony представляет WH-1000XM4 – лучшие в классе беспроводные наушники

10 августа 2020, 18:15

Компания Sony 6 августа представила модель WH-1000XM4 с системой шумоподавления в заслужившей всеобщее признание линейке 1000X.

В этих новейших наушниках применяются столь полюбившиеся пользователям технологии из невероятно популярной модели WH-1000XM3, а также представлен ряд новых интеллектуальных функций, которые позволяют персонализировать настройки звучания и управлять музыкой, улучшать подавление шумов и автоматически менять уровень окружающего шума в зависимости от ваших предпочтений для создания идеального пользовательского опыта.



Летите ли вы в самолете или отдыхаете в кафе, наушники WH-1000XM4 обеспечивают наилучшее качество шумоподавления, позволяя снизить уровень внешних шумов во всем диапазоне частот. С помощью двух микрофонов, размещенных в каждой из чашек, технология Dual Noise Sensor оценивает уровень окружающего шума и передает эти данные в процессор HD Noise Cancelling Processor QN1. Новый чип BLUETOOTH Audio SoC (System on Chip) обрабатывает и корректирует настройки воспроизведения в соответствии с характером музыки и уровнем шумов, выполняя эти корректировки с частотой более 700 раз в секунду. Используя новый алгоритм, процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 осуществляет обработку звука и выполняет шумоподавление в режиме реального времени. Это позволяет пользователю полностью погрузиться в любимую музыку, отключившись от внешнего мира.



Используя алгоритмы Edge-AI, разработанные совместно с Sony Music Entertainment, технология DSEE ExtremeTM с более высокой точностью восстанавливает детализацию звука, обычно утрачиваемую при цифровом сжатии, что обеспечивает максимальную точностью воспроизведения. Алгоритм Edge-AI анализирует музыку в режиме реального времени, распознает инструменты, музыкальные жанры и отдельные элементы каждой композиции для восстановления всей палитры звуков, утраченных при компрессии, что позволяет получить более богатое и насыщенное звучание. Для создания этой системы на основе искусственного интеллекта, Sony работала с Sony Music Entertainment для сбора музыкальных данных и получения максимально полной информации о составляющих тех или иных музыкальных сигналов.



Пользователи могут наслаждаться объемным иммерсивным звуком 360 Reality Audio в своих наушниках WH-1000XM4 при подключении к смартфону на базе Android/iPhone с установленным приложением для работы с соответствующим потоковым сервисом . Технология 360 Reality Audio позволяет полностью погрузиться в музыку, как если бы ваш любимый исполнитель находился прямо перед вами. При установке приложения “Sony | Headphones Connect” пользователи могут гибко настраивать объемное звуковое поле WH-1000XM4 в соответствии с собственными предпочтениями.



Реализованная в модели WH-1000XM4 функция Adaptive Sound Control – это умная технология, которая определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, и автоматически меняет настройки шумоподавления, создавая условия для идеального прослушивания. Со временем функция Adaptive Sound Control научится распознавать те локации, где вы бываете чаще всего – например, рабочее пространство, спортзал, любимое кафе, и будет автоматически настраивать звучание по ситуации. Таким образом, во время поездки вы сможете насладиться любимой музыкой, не отвлекаясь на посторонние шумы, а при прогулке будете оставаться в курсе происходящего вокруг, продолжая слушать любимые композиции. Вы сможете указать часто посещаемые места и выбрать индивидуальные настройки для каждого из них в приложении “Sony | Headphones Connect App”, которое будет автоматически управлять работой шумоподавления и менять звучание, когда вы перемещаетесь из одной точки в другую .



В наушниках WH-1000XM4 реализована инновационная функция ‘Speak-to-Chat’, которая приглушает звук, позволяя без снятия наушников вести недолгий диалог. Так станет еще удобнее одновременно слушать музыку и, например, заказывать кофе. Просто произнесите что-либо вслух - наушники распознают ваш голос и автоматически приостановят воспроизведение, чтобы вы могли слышать собеседника и происходящее вокруг. Звуковая дорожка автоматически возобновится через 30 секунд с момента вашей последней фразы. Благодаря режиму ‘Quick Attention’, также доступному в модели WH-1000XM4, вы можете поместить правую руку на чашку наушника для моментального приглушения громкости, что позволяет, например, услышать объявление или обменяться короткими фразами.



В модели WH-1000XM4 установлен датчик использования. Наушники автоматически определяют, когда вы надеваете или снимаете их, и соответствующим образом управляют воспроизведением, помогая сэкономить заряд аккумулятора. Благодаря сенсору приближения и двум датчикам ускорения, наушники способны автоматически останавливать музыку, когда вы снимаете их, и возобновлять воспроизведение, когда надеваете снова, что делает их еще более удобными в использовании.



Кроме того, в модели WH-1000XM4 внедрена новая технология Precise Voice Pickup, которая управляет пятью микрофонами в наушниках и выполняет расширенную обработку аудиосигнала, обеспечивая четкость и разборчивость речи при разговоре по телефону в режиме hands-free или при работе с функцией Speak-to-Chat.



Наушники WH-1000XM4 сочетают в себе утонченный стиль с исключительно комфортной, удобной и легкой конструкцией – вы даже не заметите, что носите их. Предназначенные для тех, кто часто путешествует, эти наушники оснащены экстра-мягкими амбушюрами, которые равномерно распределяют давление и увеличивают площадь соприкосновения для надежной фиксации.



Для максимального удобства WH-1000XM4 можно соединять с двумя BLUETOOTH устройствами одновременно . Благодаря этому ваши наушники знают, на какое из устройств поступает вызов, и автоматически переключаются на него. Кроме того, вы можете с легкостью, всего в одно касание, переключать наушники между устройствами.



Модель WH-1000XM4 поддерживает технологии NFC и BLUETOOTH и работает от одной зарядки до 30 часов. Кроме того, наушники поддерживают функцию быстрой зарядки и всего за 10 минут обеспечивают до 5 часов беспроводного воспроизведения .



WH-1000XM4 также поддерживают новую весьма полезную технологию Fast Pair от Google, которая позволяет легко определить, где находятся наушники, просто позвонив на них.



Новинка включает в себя такое же управление посредством сенсорной панели на одной из чашек наушников, как и предыдущая модель, а также оптимизирована для работы с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.



Беспроводные наушники WH-1000XM4 с системой активного шумоподавления будут представлены в Украине в черном и серебристом цвете в конце августа. Стоимость будет объявлена позже.