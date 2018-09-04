Представлены наушники Sony WH-1000XM3, "отсекающие" шум в самолетах

4 сентября 2018, 12:15

На IFA2018 компания Sony «отметилась» анонсом своих новых наушников - WH-1000XM3.

Новинка получила шумоподавляющий HD-процессор QN1. Со слов производителя, этот процессор способен не только подавлять шум транспорта на уровне предыдущей версии наушников, но и также блокировать повседневные фоновые звуки.Отдельно отмечается возможность блокировать шум при полете в самолете. Здесь задействуется функция оптимизации по атмосферному давлению, позволяющая характеристикам шумоподавления адаптироваться к большой высоте с помощью специальных датчиков.WH-1000XM3 стали компактнее в сравнении с предшественником. Вес также стал меньше. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки встроенного аккумулятора. Кстати, уже после 10 минут зарядки, наушники могут работать до 5 часов.Старт продаж намечен на октябрь. Ориентировочная стоимость - $350.