Беспроводные наушники Sony WH-CH710N с шумоподавлением - старт продаж

5 июня 2020, 11:45

Изюминка новой модели наушников WH-CH710N от Sony – функция интеллектуального шумоподавления AINC.

В наушниках размещены специальные датчики, которые постоянно анализируют окружающую звуковую обстановку и блокируют внешние шумы. Вместе с закрытой акустической конструкцией, данная технология обеспечивает пользователям полное погружение в музыку. Степень фильтрации внешних звуков можно тонко настроить под свои предпочтения, чтобы не пропустить тот или иной звук: сигнал автомобиля или, например, звонок в дверь.



Наушники Sony WH-CH710N оснащены регулируемым пластиковым оголовьем с мягкими накладками из искусственной кожи. Из этого же материала изготовлены и мягкие накладки амбушюр, обеспечивающие плотное прилегание к голове, комфортную и надёжную посадку и отличную изоляцию от внешних шумов. Поворотная конструкция чашек максимально упрощает хранение и транспортировку данных наушников.



За отличное качество звучания отвечают новые 30-миллиметровые диффузоры, которые передают четкий насыщенный звук в широком диапазоне частот. Басы в данных наушниках звучат мощно и глубоко, а высокие частоты – звонко и чисто.



Быстрое и удобное подключение обеспечивается поддержкой беспроводных технологий NFC и Bluetooth. Для того, чтобы установить соединение с использованием NFC, достаточно просто поднести наушники на мгновение к смартфону. В случае отсутствия в источнике звука поддержки NFC, наушники можно также без проблем подключить через меню настроек Bluetooth.



Емкий встроенный аккумулятор гарантирует модели Sony WH-CH710N отличную автономность, которая даёт возможность беспрерывно слушать музыку в течение 35 часов. При этом всего лишь 10 минут зарядки полностью разряженного аккумулятора обеспечивают возможность наслаждаться любимыми аудиофайлами в течение целого часа.



Встроенные в наушники микрофоны превращают данную модель в удобную гарнитуру, при помощи которой можно принимать звонки, не снимая устройство. При этом обеспечивается отличная слышимость как для владельца наушников, так и для его абонента.



Наушники Sony WH-CH710N выпускаются в синем, белом и черном цветах корпуса. С детальными характеристиками данной модели можно ознакомиться в каталоге Юг-Контракта.